Un operator privat aduce in Romania trenuri fabricate in Franta. Pe ce trasee vor circula

- Regio Calatori, cel mai mare operator feroviar privat din Romania, va introduce in circulatie, incepand cu 9 decembrie, doua trenuri cumparate la mana a doua din Franta. Modelul adus in Romania are trei vagoane, cu o capacitate de 228 de locuri, si a fost produs in 15 exemplare.

- Operatorul low-cost Wizz Air a adus a șaptea aeronava Airbus A320 la baza din Cluj-Napoca și a lansat o noua ruta catre Lyon, Franța, a anunțat compania. Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmează să fie adăugat bazelor Wizz Air din România în acest…

- Diplomatul Mihnea Constantinescu a fost un prieten al Frantei, iar moartea sa este o mare pierdere pentru diplomatia romana, precizeaza Ambasada Republicii franceze la Bucuresti. "Ambasada Frantei in Romania a aflat cu mare tristete despre moartea domnului Mihnea Constantinescu. (...) Domnul Mihnea…

- Un bordel a fost descoperit joi de polițiști chiar langa sediul Poliției Municipale Ploiești! Oamenii legii au știut ce se petrece in imediata lor proximitate, dar n-au acționat, pentru a-i prinde pe toți „peștii” care trimiteau fete la „produs”, a informat republicanews.ro . Polițiștii prahoveni au…

- IKEA Romania a anuntat joi ca a inregistrat o crestere de 10,6% a vanzarilor in anul financiar septembrie 2017 – august 2018, pana la 609,35 milioane de lei, fara TVA. ”Numărul total de produse cumpărate a fost mai mare de 18.6 milioane, peste 3,2 milioane de oameni au vizitat…

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…

- Un cutremur cu magnitudinea mb 3.8 a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 05.04, la 123 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.62 N ; 26.49 E la 135 km N de Bucuresti, la 55 km V de Focsani, si 16 km N de Gura Teghii.Din…