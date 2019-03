Stiri pe aceeasi tema

- Compania islandeza Wow Air si-a anulat toate zborurile, punand mii de pasageri in situatia de a-si cauta alternative, informeaza BBC, relateaza News.ro.Citește și: E OFICIAL: Parlamentul European INTERZICE produsele din plastic de unica folosința Conform site-ului companiei, Wow Air…

- O noua fabrica de produse alimentare se va deschide in Romania, iar compania spaniola care o va deține planuiește investiții de 3 milioane de euro. Noua fabrica va fi construita in Calarasi, pe un perimetru de 200.000 de metri patrati, Compania spaniola de alimente Huercasa planuieste sa deschida o…

- Compania aeriana TAROM pune la dispozitia calatorilor, timp de zece zile, bilete la preturi promotionale catre Erevan, Tbilisi, Odessa, Paris si Cairo. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES, pretul unui bilet dus-intors, cu toate taxele si serviciile incluse, spre Erevan,…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca iși anuleaza toate zborurile de miercuri spre și dinspre Bruxelles, din cauza grevei generale din Belgia, programata pentru data de 13 februarie 2019. „Zborurile care vor fi reprogramate in data de 14 februarie 2019 sunt: W6 3351 Cluj-Napoca – Charleroi, W6 3352…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air atentioneaza pasagerii ca este nevoita sa isi anuleze toate zborurile de miercuri spre si dinspre Bruxelles, din cauza grevei generale din Belgia. Conform unui comunicat remis, marti, Agerpres, zborurile care vor fi reprogramate in data de 14 februarie 2019…

- Operatorul aerian Germania a depus astazi cererea de intrare in insolventa si a anuntat ca va inceta imediat operatiunile de zbor, sustinand ca nu isi mai poate sustine activitate din cauza costurilor ridicate la combustibil si a unui dolar mai puternic. Activitatea a fost perturbata si de intarzieri…

- Autoritatile au anuntat ca alocatiile copiilor se vor mari, insa au ramas tot 200 de lei pentru copiii sub 2 ani si 84 de lei pentru copiii intre 2 si 18 ani. Specialistii au spus adevarul despre acest subiect!

- Amazon a reusit sa pastreze secret programul de testare a dronelor, prin interzicerea unui videoclip in anul 2016. Totusi, ziarul The Mirror a fotografiat recent cateva teste ale companiei, facute de echipa Amazon in Cambridgeshire. Compania, care insista ca dronele vor putea livra pachetele clientilor…