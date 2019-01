Stiri pe aceeasi tema

- Problemele companiei Huawei continua dupa ce Vodafone a declarat ca opreste integrarea de echipamente cumparate de la firma din China; iar acesta este doar unul dintre operatorii europeni care se reorienteaza catre alte companii, dupa ce mai...

- Problemele companiei Huawei in vest continua, dupa ce Vodafone a anuntat ca opreste integrarea de echipamente cumparate de la producatorul chinez. Acesta este doar unul dintre operatorii europeni care se reorienteaza catre alternative ale altor companii, dupa ce mai multe agentii stat ale mai multar…

- Vodafone, al doilea mare operator de comunicatii mobile din lume, a anuntat vineri ca suspenda instalarea de echipamente Huawei in retelele sale core, pana cand guvernele occidentale vor considera ca acestea nu prezinta riscuri de securitate.

- Universitatea California, din Berkley, a eliminat sistemul de video-conferinte al Huawei, a spus un reprezentant al universitatii, in timp ce campusul UC din Irvine lucreaza la inlocuirea a cinci componente ale echipamentului audio-video fabricat in China. Alte scoli, precum Universitatea din Wisconsin,…

- Operatorii telecom majori din piata s-au unit pentru prima oara impotriva unei decizii guvernamentale care ar putea afecta inclusiv implementarea 5G in Romania, sa incetineasca evolutia tehnologica si sa duca la scumpiri. Orange, Vodafone, Telekom, UPC...

- Inevitabila modernizare a retelelor telecom a adus in prim plan o problema pe care Statele Unite o considera foarte importanta: integrarea de echipamente ale caror producatori ar putea fi controlate de guvernul din China. Astfel, SUA, Australia si Noua Zeelanda au refuzat deja sa lucreze cu Huawei pentru…

- Citand surse din apropierea acestui dosar, WSJ sustine ca oficialii americani au contactat omologii lor guvernamentali si directorii companiilor de telecomunicatii din tarile aliate unde echipamente produse de Huawei sunt deja utilizate pentru a-i avertiza cu privire la riscurile la adresa securitatii…

- Guvernul SUA a contactat țarile aliate, in special cele in care sunt baze militare americane, cerandu-le insistent sa renunțe la a mai folosi echipamente telecom produse de compania chineza Huawei, scrie Wall Street Journal, citat de Bloomberg. Huawei se afla in centrul controverselor din cauza ca este…