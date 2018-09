Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorgiu, a fost jignit de un operator al TVR, in timp ce se afla in direct la emisiunea „Pulsul Zilei”. Momentul delicat a avut loc in timp ce Gheorghiu explica de ce merge la referendumul pentru familia tradiționala.

- Un moment mai puțin obinșuit a avut la TVR, in timpul emisiunii ”Pulsul zilei”. Intr-o dezbatere despre referendumul pentru familie, la care era invitat președintele Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorghiu, unul dintre cameramanii TVR a avut o izbucnire nervoasa."La Referendum votam protecția…

- "Copii batuți? Femei ucise de soți? Accidente!". Așa considera Mihai Gheorghiu, care conduce Coaliția pentru Familie, cea care a reușit performanța de a stânge 3 milioane de semnaturi pentru ca familia sa fie în Constituție drept