Stiri pe aceeasi tema

- Suedia sustine crearea unui tribunal international pentru a-i judeca pe luptatorii Statului Islamic suspectati de crime de razboi, cum ar fi crime in masa in Siria si Irak, a anuntat miercuri premierul suedez Stefan Lofven, potrivit DPA. "Avem de-a face cu raul pur si ritualic, iar cei…

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 848,6 milioane euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 387,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Sportiva Mihaela Chiss, legitimata la CS Farul Constanta, a castigat medalia de argint la turneul international de sambo de la Minsk, categoria 48 kg, in pregatirea Jocurilor Europene ce se vor desfasura tot in capitala Belarusului, la finele lunii iunie. Fosta sportiva de la CS Farul Daniela Poroineanu-Hondiu,…

- Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 in urma unei victorii neasteptate, dupa ce patru din cei sase membri ai juriului i-au acordat punctaj maxim. Totusi, cantareata s-a aflat la coada clasamentului in ceea ce priveste preferintele telespectatorilor.

- „Cu siguranta, unii cauta razboi ... Israelul", a afirmat Zarif la Conferinta de Securitate de la Munchen. Acuzand Israelul ca a incalcat dreptul international dupa ce a bombardat Siria, Zarif a criticat si puterile europene pentru ca nu trag la raspundere Israelul si SUA pentru comportamentul lor in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu Daniel S. Mariaschin, director executiv si vicepresedinte executiv al B'nai B'rith International, pe agenda discutiilor aflandu-se si rolul Romaniei in combaterea antisemitismului. Intalnirea a avut loc in…

- O distilarie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut peste 30 de medalii, dintre care sase de campion, la un concurs international desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute in Ungaria. Unul dintre proprietarii distilariei, Fustos Imre, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca, la concursul „Quintessence”,…

- Gigi Becali sustine ca va castiga dreptul de a folosi numele Steaua, desi exista o sentinta definitiva care ii interzice acest lucru, iar apoi isi va duce echipa sa joace pe noul stadion din Ghencea. "Pana cand o sa fie stadionul gata... cat de curand se numeste Steaua iar. Eu vreau impacare,…