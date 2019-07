Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Cu totii suntem deja conectati la confruntarea nationalei mici, aflate in fata uneia dintre cele mai mari performante din istoria fotbalului romanesc. Pariem pe goluri in semifinala Germania U21 – Romania U21, dupa ce ambele reprezentative au demonstrat in cadrul…

- Luis Enrique (49 de ani) se desparte de nationala Spaniei, chiar inainte de duelul cu Romania de la Bucuresti. Fostul castigator al Ligii Campionilor cu Barcelona a adunat zece meciuri pe banca ibericilor.Acesta nu alege sa paraseasca echipa nationala din cauza rezultatelor slabe, mai ales…

- Dumitru Dragomir a comentat la GSP LIVE meciul dintre Romania și Malta, incheiat cu victoria tricolorilor, scor 4-0, in preliminariile pentru EURO 2020. Urmatorul nostru meci, cu Spania, acasa, e pe 5 septembrie, ora 21:45, in direct la Pro TV Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a…

- Selectionerul Luis Enrique lipseste în continuare de la pregatirile nationalei Spaniei, aflata în grupa României pentru preliminariile Campionatului European din 2020, dar urmareste live antrenamentele echipei prin intrermediul unei transmisii video, informeaza marca.com, potrivit…

- Influencerul ReSet, care are 19 ani și peste un milion de urmaritori pe YouTube, a fost condamnat la 15 luni de inchisoare cu suspendare și obligat sa ii plateasca 20.000 de euro romanului pe care l-a umilit, potrivit ziarului New York Times. S-a intamplat in Barcelona, Spania, unde romanul a emigrat…

- Maxi Nica, El Rumanol, este programator in Spania, dar canta rap despre condiția imigrantului roman acolo, despre „copiii diasporei”, despre „parinții care au schimbat acasa pentru o șansa”. Tannarul originar din Oradea a compus o melodie rap a doua zi dupa vot, dupa ce a stat 9 ore la coada in Castellon…

- "Este interesanta aceasta campanie electorala, in care noi nu discutam de temele europene, au fost zero. Discutam de referendum si asta doar cand iese presedintele pentru ca nu exista un interes foarte mare. Discutam insa doar despre ce n-a facut PSD sau despre ce face și de ce face, care este interesul",…

- Meciul dintre Ana Bogdan (124 WTA) și Sara Sorribes Tormo (79 WTA) de la turneul din Bogota a avut parte de un moment șocant la care jucatoarea din Romania a fost martora. Jucatoarea din Spania s-a impus, scor 6-4, 4-6, 6-4. Iberica Sara Tormo l-a chemat pe antrenorul German Puentes s-o ajute, insa…