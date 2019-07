Stiri pe aceeasi tema

- Sunt imaginile solidaritatii! S-a intamplat la un concert de heavy metal organizat in nordul Spaniei. Oamenii din public l-au ridicat pe brate pe un tanar aflat in scaunul cu rotile ca sa vada mai bine scena.

- Vineri 12 iulie 2019, orele 10:00 – 12:00, in fața Primariei Bacau, va avea loc un protest inițiat de familiile beneficiare ale proiectului Habitat for Humanity realizat in octombrie 2017. Motivul nemulțumirilor acestor familii il constituie faptul ca dupa aproape doi ani de zile nu se pot muta in noile…

- Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a declarat joi la Antena 3 ca nimeni din PSD nu se dezice de Liviu Dragnea și ca social-democrații iși doresc ca fostul lider sa fie eliberat dupa decizia CCR pe care a catalogat-o ca fiind „cutremuratoare": "Nimeni nu se dezice de Dragnea. Ne dorim sa…

- Ada Condeescu se imparte cu brio intre actorie, jobul de mama și treburile casnice. Soția regizorului Catalin Mitulescu recunoaște ca ii place arta culinara și e fericita cand invața lucruri noi despre prepararea diverselor feluri de mancare. Actrița Ada Condeescu a devenit pentru prima data mama in…

- Trenul regio care circula intre Suceava si Iasi a ramas blocat pe sine in gara din Lespezi din cauza caldurii. Trenul a fost oprit in jurul orei 15:10. Dupa o ora de chinuitoare asteptare a unei locomotive ce ar urma sa ajunga din Pascani, nervii calatorilor au cedat. Oamenii au pierdut legaturile spre…

- Primaria orasului Otaci cere ajutorul oamenilor. Autoritatile locale au deschis un cont bancar si roaga cetatenii cu suflet mare sa doneze bani pentru sinistrati. Banii pot fi transferati pe acest cont bancar IBAN – MD51ML000000002251260382.

- Un nou protest are loc, luni dupa-amiaza, in fata Prefecturii Mehedinti, pentru Sorina, fetita de 8 ani data spre adoptie unei familii de romani din SUA. Oamenii acuza faptul ca adoptia nu ar fi fost facuta in mod corect si cer anularea acesteia, reclamand, totodata, neimplicarea autoritatilor.

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca mai multi membri ai comunitatii maghiare din Harghita si Covasna, alaturi de liderii lor politici, organizeaza joi la cimitirul de la Valea Uzului un protest pasnic, in aceeasi zi in care mai multe organizatii romanesti,…