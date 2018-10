Stiri pe aceeasi tema

- Sindromul Cladirii Bolnave este recunoscut de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ca fiind un grup de simptome, fara o cauza clara, asociata cu calitatea precara a parametrilor de confort in cladiri, a anuntat luni ONG-ul EfdeN, scrie News.ro. ”Sindromul Cladirii Bolnave este recunoscut…

- Monitorizarea cazurilor de gripa, infecții respiratorii acute severe și pneumonii a inceput din luna octombrie, iar saptamana viitoare va fi prima raportare a cazurilor. In sezonul trecut au fost inregistrate 129 de decese prin gripa și sute de mii de cazuri de infecții respiratorii și pneumonii. Gripa…

- Lucratorii din Romania au in general salarii mici, ceea ce atrage investițiile in țara, considera o serie de investitori germani și romani reuniți in Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK), care au raspuns la chestionarul de conjunctura al AHK pe anul 2018, privind mediul de afaceri din…

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik. Asociația Pro Consumatori din România a analizat 20 de sortimente de masline comercializate în sistem vrac sau ambalate în recipiente din sticla sau tabla, informeaza ro.sputnik.md. În produsele analizate s-au identificat 9 tipuri…

- Expunerea la aerul poluat poate avea efecte negative asupra performanței cognitive, arata un nou studiu efectuat de o echipa de cercetatori din SUA și China. Specialiștii considera ca impactul negativ crește in același timp cu varsta și cei mai afectați sunt afectați oamenii cu o educație precara. „Expunerea…

- 3 din 5 nou-nascuți nu sunt alaptați la san, in prima ora de viața, deși alaptarea la san in prima ora dupa naștere este esențiala pentru salvarea vieții nou-nascuților. Sancțiuni dure pentru cei care impiedica alaptarea in public; Proiectul de lege, adoptat de Senat Ce spun cititorii Libertatea despre…

- Trei din cinci bebelusi nu sunt hraniti la san in prima ora de la nastere, atrage atentia un studiu facut de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si UNICEF. Si, spre deosebire de alte state europene, unde alaptarea este incurajata, Romania este tara cu cea mai scazuta rata a alaptarii pana in sase…

- Partidul Social Democrat nu si-a desemnat inca un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019. In caz de nevoie, acesta ar putea fi actualul ministru de Finante, Eugen Teodorovici. Acesta a recunoscut, la emisiunea Romania 9 de la TVR, ca nu este strain de asemenea dorinte.Vezi si: Parmezanul,…