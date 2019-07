Stiri pe aceeasi tema

- O persoana fara adapost din orasul Genova din nord-vestul Italiei a fost amendata cu 200 de euro pentru ca a dormit in strada, a anuntat sambata o organizatie catolica de caritate, transmite dpa potrivit Agerpres. Organizatia San Marcellino, care se ocupa in special cu asistarea persoanelor…

- O persoana fara adapost din orasul Genova din nord-vestul Italiei a fost amendata cu 200 de euro pentru ca a dormit in strada, a anuntat sambata o organizatie catolica de caritate, transmite dpa. Organizatia San Marcellino, care se ocupa in special cu asistarea persoanelor fara adapost, si-a exprimat…

- O ploaie torențiala, grindina și un vant teribil s-au abatut in urma cu puține momente asupra orașului Curtea de Argeș. Un acoperiș a zburat pe deasupra orașului. Iar un copac rupt a avariat doua mașini parcate in apropierea lui, a notat mediafax. Reprezentantii ISU Arges au transmis, miercuri, ca un…

- Azi este 25 mai, Ziua Internationala a Copiilor Disparuti. Azi, se vor lansa baloane si statistici. Se va face un pic de preventie si se va bifa inca o actiune. Dar... 3000 de copiii dispar pe an in Romania 40 de milioane de lei au investit partidele politice in campania electorala pentru europarlamentare.…

- Nava saudita a trecut prin mai multe porturi europene, de unde se pare - potrivit DPA - ca a preluat arme care urmeaza sa fie utilizate in conflictul din Yemen. Luni, cargoul a sosit la Genova, in nord-estul Italiei, unde a fost intampinat cu proteste ale docherilor.RID sustine intr-un…

- Miercuri dimineața, unii șoferi s-au plans de haosul din trafic, inregistrat in zona FC Ripensia, și au acuzat noile reguli instituite de municipalitate, care a mutat inclusiv transportul in comun pe acest traseu. Primarul Nicolae Robu susține ca nici vorba sa fie o situație uzuala, dar ca oamenii…

- Pe o pagina de Facebook cu numele „Ilie Dumitrescu”, atribuita fostului internațional roman, a aparut mesajul: „Ce frumos și liniștit e Bucureștiul acum cand populația de pripas a plecat acasa”. Cei care au vazut postarea s-au grabit sa-l critice pe Ilie Dumitrescu, insa adevarul este ca pagina nu ii…

- Tavi Clonda a postat pe contul de socializare o imagine cu mama lui, care o ține in brațe pe micuța Selena, in primele ei clipe de viața. Alaturi de fotografie, artistul a scris și un mesaj. „Bunica a indraznit in sfarșit sa ma ia in brațe!??✌???? @elenaclonda #buniboo #victorienii #theairisselena”,…