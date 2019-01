Scandalul Gigi Becali – Syda ține capul de afiș in acest inceput de an. Printre cei care și-au dat cu parerea despre incidentul din Poiana Brașov se numara și Dumitru Tudor. Cel porelict ”Mitica Ciorba”, fost impresar de jucatori și fost oficial la Rapid, susține ca, in tinerețe, l-a batut mar pe actualul patron de la FCSB și mai dezvaluie ca acesta s-a aflat in sfera de influența a interlopului Fane Spoitoru. Totodata, Becali este numit ”turnator” de catre Dumitru Tudor. Iata postarea facuta azi, pe Facebook, de Dumitru Tudor, cel care s-a remarcat in ultima perioada ca un dușman declarat al…