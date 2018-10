Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Art Encounters, Ovidiu Șandor, a fost desemnat Comisarul General al parții romane pentru Festivalul Internațional de Arte Europalia 2019, la care Romania are statut de țara invitata. Documentul a fost semnat de președintele Institutului Cultural Roman, Liliana Țuroiu.

- Mihnea Costachi a caștigat Festivalul Internațional de Sah „Florin Gheorghiu” desfașurat in acest weekend la București. Sahistul albaiulian, care de maine va incepe studiile la Academia de Studii Economice din capitala, a acumulat 8 puncte din 10 partide, fiind urmat de Gabriel Grecescu, Abramciuc Marius…

- Disputele politice de acasa deservesc Romaniei, care va trebui sa exercite presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene intr-un context intern deloc prielnic. Este analiza pe care o face ambasadorul Germaniei la Bucuresti, care aminteste ca recentele atacuri la adresa minoritatii germane nu sunt…

- Lucrarile lui Ioan Nemtoi reprezinta universul fascinant al creativitatii si al frumusetii pure, a afirmat presedintele Institutului Cultural Roman, Liliana Turoiu, la deschiderea expozitiei artistului - "Sculptura in sticla" -, vernisata la Bruxelles. "Artist uimitor. Prin lucrarile sale, Ioan Nemtoi…

- Institutul Cultural Roman a fost gazda intrunirilor de lucru ale experților romani și belgieni din cadrul Festivalului Europalia, ce s-au desfașurat la București, in perioada 17-19 septembrie 2018.Proiectele artiștilor care au aplicat in cadrul apelului de proiecte al ICR pentru Festivalul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua șefi de stat, doi președinți de Parlamente naționale, un prim-ministru și un ministru de Externe participa la București la ‘Summitul celor Trei Mari’, gazduit de Romania. Participanții la Forumul de Afaceri au semnat o declarație comuna privind…

- Va prezentam in continuare textul mesajului: „Le transmit salutari participanților la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari 2018. Anul trecut am avut onoarea de a susține un discurs la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari de la Varșovia, in Polonia. In cadrul…