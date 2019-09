Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei unui om de afaceri, sub aspectul…

- Ionuț Negoița, patronul celor de la Dinamo, a fost trimis in judecata, alaturi de fostul președinte al echipei, Alexandru David, intr-un caz in care cei doi sunt acuzați ca au produs un prejudiciu de milioane de euro. Nu activitatea din fotbal e cea pe care anchetatorii au pus lupa, ci afacerile din…

- Crima din luna februarie din Buzau a socat pe toata lumea! Atunci, Valentina Nica a fost incendiata de Cosmin Dan. Dosarul crimei se afla acum in instanta, acolo unde astazi se vor lua decizii.

- Caz inchis din lipsa de probe! Cristiano Ronaldo nu va fi trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de viol.Fotbalistul portughez a fost acuzat de Kathryn Mayorga ca ar fi violat-o in iunie 2009 intr-o camera de hotel din orasul american Las Vegas.

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa condamne 14 fosti functionari ai Directiei de Impozite si Taxe, acuzati ca au sters sute de amenzi din sistemul informatic