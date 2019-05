Concret, Phoenicia Hotels angajeaza, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, pe posturile de consilier economic, consilier juridic, consilier marketing si PR, bucatar, bucatar sef, cofetar. Angajatorii ofera salarii cuprinse intre 3.000 de lei si 10.000 de lei lunar "in mana" si cazare oamenilor selectati pentru aceste posturi, scrie economica.net. Candidatii potriviti pentru pozitiile vacante sunt loiali, politicosi, optimisti, dornici sa invete si sa lucreze in echipa. La aceste abilitati se adauga cele specifice fiecarui post vizat la angajare. Criza de forta de munca in industria…