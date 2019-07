Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri din Iași care s-a urcat la volan dupa ce a baut mai multe pahare de whiskey și a luat pastile Xanax a fost implicat intr-un accident rutier, in urma caruia bolidul sau de lux a fost avariat.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Aricestii Rahtivani, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, se intervine pentru asigurarea zonei unui accident rutier ce a avut loc la iesire din…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Albeni, a fost grav ranit, marți seara, intr-un accident rutier. Pietonul a fost spulberat de o masina condusa de o femeie de 35 de ani. Politistii au deschis pe numele soferiței un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. “Politistii…

- Un barbat de 36 de ani și-a pierdut viața dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost pur și simplu spulberat de un tren. Acesta se pare ca nu a fost suficient de atent la volan, din cauza telefonului mobil și nu a vazut trenul care se apropia.

- Un accident cumplit a fost semnalat in cursul nopții trecute in Campulung la Tisa. Un BMW X5 inmatriculat in Germania a spulberat trei stalpi de electricitate și a devastat mai multe curți oprindu-se in peretele unei case. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de ambulanța și poliție. Din…

- Un grav accident rutier a avut loc ieri seara pe DN7 in localitatea Bujoreni, Capul Piscului, judetul Valcea.Potrivit ISU Valcea un microbuz cu cel putin 12 persoane la bord s a rasturnat."A fost activat planul rosu incepand cu ora 19.12. La interventie s au deplasat 10 ambulante SAJ, o autospeciala…

- Un barbat din Iasi a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a fost acrosat de un autoturism in timp ce incerca sa traverseze strada. Pacientul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iasi, unde a fost internat. De…

- Un barbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineata, controlul asupra autoturismului intr o curba usoara de pe un drum comunal, langa Pacureni, si a intrat in coliziune cu un autobuz cu 25 de pasageri la bord, ranind usor patru dintre…