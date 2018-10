Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie fara margini s-a abatut asupra unei familii din județul Buzau. Copila lor de doar 12 ani a fost gasita fara viața, iar imaginea cu trupul micuței i-a marcat. Ei și rudele sunt in stare de șoc. Descoperire șocanța in județul Buzau. O fetita de 12 ani a fost gasita spanzurata O fetița de […]…

- Tribunalul București a dispus, dupa mai bine de 4 ani de cand a inceput judecata, primele sentințe in dosarul in care este cercetat fostul senator Cezar Magureanu. Fostul parlamentar a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, judecatorii dispunand ca acesta sa lucreze 60 de zile in folosul…

- In urma apelului facut ieri de Marian Godina pe pagina lui de Facebook, care indemna oamenii sa faca donații pentru o fetița bolnava, polițistul a luat decizia sa ștearga mesajul in urma unui telefon pe care l-a primit de la tatal copilei. Marian Godina a explicat ieri ca a aflat despre povestea trista…

- Barbatul care a spanzurat un caine in Campia Turzii a incheiat acord de recunoaștere a vinovației. Pentru uciderea animalului a primit 6 luni de inchisoare, dar pentru ca mai avea o condamnare din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un șofer in varsta de 80 de ani a fost condamnat la munca in folosul comunitații și inchisoare cu suspendare. Barbatul din Constanța a accidentat mortal o femeie, tot de 80 de ani, pe trecerea de pietoni iar magistrații au decis sa fie pedepsit cu doi ani de inchisoare cu suspendare și 100 de zile de…