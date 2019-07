Stiri pe aceeasi tema

- Un afacerist din Targu Jiu a fost batut cu bestialitate in plina strada, marți, 2 iulie. Scenele de violența au fost filmate de camerele de supraveghere. Acum, autoritatile ii cauta pe atacatori. Doi invizi necunoscuti l-au lovit pe afacerist cu o ranga de fier. Atacul a avut loc in plina strada,…

- Un om de afaceri din municipiul Targu Jiu, care a castigat o licitatie organizata de Directia Silvica Gorj, pentru a culege trufele din padurile judetului, fost batut cu salbaticie astazi, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Targu Jiu.

- Doi invizi necunoscuti l-au lovit cu o ranga de fier. Atacul a avut loc in plina strada, chiar langa masina victimei. Recent, afaceristul castigase o licitatie pentru un perimetru de padure de unde se culegeau trufe. Se pare ca zona era ravnita si de alti oameni.

- Un om de afaceri din județul Gorj avea un conflict mai vechi cu culegatorii de trufe din zona. Problemele au aparut dupa ce afaceristul a caștigat licitația organizata de Romsilva pentru culegerea acestor trufe, susține Romania TV. Doi barbați, se pare recidiviști, l-au batut pe omul de afaceri…

- Un baiat de 21 de ani din Republica Moldova a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori si batut cu bestialitate la Iași, Romania. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de 14 iunie, in jurul orei 4, in zona Copou.

- Doua clanuri de țigani s-au batut crunt in plina strada. Intregul conflict a pornit de la niște acte, pe care oamenii venisera sa le faca la un birou notarial. Scenele de groaza s-au petrecut in centrul Reșiței. Un barbat a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a fost lovit in cap cu o bara metalica,…

- Un deputat argentinian din cadrul coalitiei guvernamentale fost impușcat in plina strada. Hector Olivares a fost transportat de urgența la spital in stare grava, anunta presa din America de Sud. Atacul armat s-a comis in apropierea parlamentului din Buenos Aires. Un functionar care…