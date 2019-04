Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 13 ani, din Galati, care era cazat intr-un hotel din Hunedoara, alaturi de tatal sau, pentru a participa la olimpiada de matematica, a cazut, miercuri seara, de la etajul al patrulea, fiind transportat de urgenta la spital.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Hunedoara,…

