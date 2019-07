Un olandez a strabatut 34 de tari cu o masina electrica: Mi-a luat 3 ani, dar am vrut sa arat ca se poate

Stiri pe aceeasi tema

- Aventura a inceput in 2016, a strabatut peste 30 de tari si s-a incheiat trei ani mai tarziu. Wiebe Wakker a pornit din Olanda in luna martie 2016 cu ''Blue Bandit'', un Volkswagen Golf break convertit in automobil electric, pentru a demonstra potentialul mijloacelor de transport sustenabile, fiind…

- Google a recunoscut ca angajatii sai au acces la inregistrarile aplicatiei Assistant Google, dupa dezvaluiri ale radioteleviziunii belgiene VRT, precizand in acelasi timp ca aceasta poate inregistra si daca nu a fost activata de utilizatori. Compania explica faptul ca specialisti in limbaj…

- Cel mai nou sondaj realizat de IMAS arata ca, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis ar iesi invingator. Mai concret, actualul sef al statului ar fi reales de 36,6% dintre cei care au participat la sondaj, relateaza EuropaFM. Pe locul doi s-ar clasa liderul…

- Fiat Chrysler (FCA) a facut o propunere "de fuziune transformativa" grupului Renault, a anuntat luni producatorul auto italo-american, intr-o tranzactie pe baza de schimb de actiuni, care va crea al treilea lider global si va ajuta la rezolvarea unora dintre slabiciunile Renault si Fiat, transmite Reuters.…

- Piata auto din Europa a inregistrat un nou declin la inmatriculari, insa Dacia traverseaza cea mai buna perioada din istorie. Producatorul de la Mioveni a inmatriculat 53.446 de masini noi in Europa in luna aprilie, conform cifrelor prezentate vineri de catre Asociatia Constructorilor Europeni…

- Municipalitatea din Amsterdam a decis miercuri sa introduca o noua taxa care se va aplica turistilor, al caror numar a crescut in mod spectaculos in ultimii ani, transmite DPA. Amsterdam are deja cele mai mari taxe pentru turisti, comparativ cu alte orase europene, in conditiile in care vizitatorii…

- Autoritatea electorala permanenta a publicat, marti, valoarea subventiilor primite in luna mai de catre partidele politice, cele mai mari de pana acum. Pe primul loc se afla PSD, care a primit de departe cei mai multi bani, adica 16.351.359,15 lei, deci aproape 3,5 milioane de euro.…

- Autovehiculele si motocicletele care functioneaza cu benzina sau motorina vor fi interzise in Capitala Olandei, Amsterdam, incepand din 2030. Consiliul municipal intentioneaza sa etapizeze aceasta schimbare, in incercarea de a purifica aerul orasului, despre care autoritatile spun ca scurteaza…