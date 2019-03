Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Cornel-Gheorghe Trifu, atașat al apararii roman in Republica Algeriana, cu extindere in Republica Mali, aflat in misiune oficiala, a murit luni in camera de hotel din Bamako, unde era cazat, informeaza MApN, care precizeaza ca primele date arata ca ofițerul a murit din cauze naturale.”Din…

- Impresara Anamaria Prodan s-a afișat alaturi de o femeie despre care fanii i-au spus ca seamana izbitor cu regretata ei mama, cantareața de muzica populara Ionela Prodan. Anamaria Prodan s-a fotografiat in compania nașei sale, Vivi Sandu. Imediat dupa ce au facut poza, unii internauți i-au transmis…

- Celebrul scriitor israelian Amos Oz, un inflacarat aparator al pacii, al carui roman autobiografic ''Poveste despre dragoste si intuneric'' a avut un succes mondial, a decedat vineri la varsta de 79 de ani, a anuntat fiica scriitorului, potrivit Reuters si AFP. Autorul…

- Un subofiter SPP, angajat din anul 2004, a fost gasit impuscat miercuri dimineata in camera sa din incinta bazei ONU din Libia, tara in care desfasura o misiune internationala de protectie sub egida Natiunilor Unite. ”Un subofiter SPP in varsta de 38 de ani aflat in misiune internationala de protectie…

- Ambasdada Germaniei la București clarifica poziția oficiala a Berlinului cu privire la &"formarea statului modern român&", dupa interpretarile eronate ale unor canale de presa germane.