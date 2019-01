Stiri pe aceeasi tema

- Suspecții in cazul jafului comis la finalul lunii decembrie in casa patronului Bamboo, Joshua Castellano, au fost identificați de polițiști. UPDATE 23.00: In urma audierilor, trei barbați, unul in varsta de 46 de ani și doi de 40 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetarile in acest caz sunt…

- Serviciul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Politiei Capitalei organizeaza concursul ”Olimpiada sigurantei”, editia a VIII-a la care pot participa prescolari si scolari din clasele 0-XII, din Bucuresti.

- Politia Capitalei s a sesizat din oficiu si a demarat cercetari pentru infractiunea de impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice in cazul celor cateva zeci de taximetristi care au blocat, luni seara, Bulevardul Lascar Catargiu, protestand fata de transportul in regim de inchiriere…

- Un barbat de 65 de ani, din Piatra Neamt a fost incarcerat de politisti la Penitenciarul Bacau. Este vorba despre un inginer, Coșmantoc Dumitru, care lucra la Hidroelectrica S.A., cercetat in același dosar cu Neculai Catana, care a fost achitat pentru luare de mita . ”La data de 18 ianuarie, in jurul…

- Incepand cu data 15 ianuarie, a fost inființat un serviciu de poliție in Centrul Vechi din București, care sa se ocupe numai de infracțiunile din aceasta zona intens populata, informeaza Adrian Miron, directorul Poliției Capitalei. La acest serviciu vor lucra peste 100 de polițiști.„Am urmarit prin…

- Poliția Romana susține ca inlocuirea chestorului Mihai Voicu de la Poliția Capitalei s-a decis avand in vedere reorganizarea structurii ca urmare a preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania. Institutia mentioneaza ca numarul de posturi va fi suplimentat."Avand in vedere ca Direcția…