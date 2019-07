Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au anunțat luni ca i-au trimis din nou in judecata pe fostul ministru Elena Udrea și pe omul de afaceri Dan Andronic. Anchetatorii au reinstrumentat dosarul care, in camera preliminara, judecatorii Inaltei Curți au anulat o parte din probe. Elena Udrea este acuzata de trafic de influența…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: LOUBIA SALEH, in stare de arest in lipsa, la data faptelor administrator al unei societati comerciale, sub aspectul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a omului de afaceri Loubia Saleh, cel supranumit ”regele fructelor”. Acesta mai are o condamnare de 9 ani de inchisoare, dar la acest…

- Pe data de 11 iunie, Primaria Constanta a emis certificatul de urbanism nr. 2006 pentru SC Mas Publishing amp; Partners SRL si SC Topocad Serv SRL. Actul imobiliar presupune urmatoarele: "Construire incubator de afaceri D P Mezanin 6e cu denumirea de laquo;Mast 711raquo;, amplasare reclama luminoasa…

- ■ procurorii, dar si doi inculpati, au contestat sentinta primei instante, iar parte din sanctiuni au fost reduse ■ activitatea infractionala se desfasura la Piatra Neamt si Roman ■ reteaua functiona pe mai multe paliere ■ unii recrutau, altii cautau clienti, iar unii ofereau cazare ■ Procurorii DIICOT,…

- * O adolescenta in varsta de 15 ani a fost trimisa, marti, in stare grava la un spital din judetul Iasi, fiind suspecta de meningita meningococica. * Seful Serviciului Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, comisarul Sergiu Anton, a fost inlocuit…

- Actul 23 al miscarii “vestelor galbene” a fost marcat, sambata, de arestarea la Paris a doi jurnalisti. Alti doi reprezentanti ai mass-media au fost tinta lansatoarelor de bile de aparare folosite de fortele de ordine, relateaza Le Point, informeaza News.ro.Citește și: Procurorii americani…

- Stefan Popa se afla in prezent incarcerat in centrul de detentie de la Tichilesti, judetul Braila, iar magistratii au stabilit ca el va fi judecat la Iasi in perioada urmatoare. Minorul este acuzat ca, pe 14 octombrie 2018, alaturi de un amic, l-a lovit pe Teodor Alexuc, victima murind din cauza loviturilor.…