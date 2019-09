Un ofiţer cu rang înalt, arestat pentru spionaj în Canada Politia federala canadiana a anuntat vineri arestarea unuia dintre membrii sai, un responsabil cu rang inalt din serviciile de informatii acuzat ca a sustras documente sensibile in favoarea unui stat strain, potrivit presei canadiene, relateaza AFP. Cameron Ortis se confrunta cu cinci capete de acuzare in baza Codului Penal canadian si a legii privind protectia informatiilor legate de securitatea nationala, in special contra spionajului strain, a informat Jandarmeria Regala a Canadei (GRC) intr-un comunicat. El a fost arestat joi la Ottawa, capitala Canadei unde se afla sediile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

