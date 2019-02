Stiri pe aceeasi tema

- În contextul în care România s-a alaturat statelor care l-au recunoscut drept președinte interimar al Venezuelei, liderul opoziției Juan Guaido a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat. Distribuind postarea pe twitter a președintelui Klaus Iohannis, Guaido…

- Nici vorba de o "vina a Rusiei (...), aceasta este strategia Statelor Unite de a scapa de obligatiile lor juridice internationale in diverse domenii", a declarat pentru postul public Rusia 1 o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Pe de alta parte, politicieni…

- O schimbare a guvernului in Venezuela ar fi in avantajul Rusiei si al Chinei, doi dintre principalii creditori ai regimului Maduro, spune pentru agentia de presa Reuters seful Adunarii Nationale de la Caracas, Juan Guaido, care s-a autoproclamat, cu sprijinul Statelor Unite, drept presedinte interimar…

- Cele mai mari achizitii de aur efectuate de bancile centrale dupa anul 1967 au contribuit la un avans de 4% al cererii mondiale de metal galben in cursul anului trecut, a anuntat joi Consiliul Mondial al Aurului (WGC), transmite Reuters. In cel mai recent raport al sau, WGC sustine ca lumea…

- Statele Unite au acuzat miercuri China si Rusia ca nu-si dezvaluie in intregime programele nucleare, in contextul in care Washingtonul ameninta cu retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Moscova in 1987, in timpul Razboiului Rece, relateaza AFP, relateaza News.ro.Subsecretara…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, nr. 15 in ierarhia mondiala si principala favorita, s-a calificat marti fara probleme in optimile turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii in valoare de 250.000 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Sabine Lisicki,…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt pregatit sa încep…

- Un schior din Siberia a fost gasit vinovat dupa ce a cumparat de pe internet ochelari considerați, in Rusia, ca fiind "dispozitiv de spionaj". In prezent, o lista intreaga de dispozitive inteligente sunt interzise in Rusia din cauza motivului menționat anterior, iar cauzele de ”trafic ilegal cu sisteme…