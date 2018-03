Stiri pe aceeasi tema

- Problemele existente in negocierile intre Atena si Skopje privind disputa referitoare la viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia raman nerezolvate si discutiile vor continua, a anuntat emisarul ONU in acest dosar, Matthew Nimetz, la finalul unei intalniri mediate vineri, la…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Grecia le-a trimis autoritatilor de la Skopje ''o foaie de parcurs'' pentru solutionarea disputei bilaterale referitoare la viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in cadrul unor negocieri relansate in ianuarie intre cele doua tari, a indicat marti guvernul

- In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori de amenintare. 'Ultimul plic continea un glont si o scrisoare referitoare la eforturile sale privind problema macedoneana', a declarat sambata un oficial al politiei elene. Intr-o scrisoare primita in luna februarie, ministrul…

- Noutați in scandalul din fotbalul din Grecia. FIFA amenința cu excluderea federației elene, liga constesta suspendarea campionatului! Georgios Stratos, presedintele Superligii elene de fotbal, a criticat suspendarea campionatului de catre guvern si a avertizat ca toate cluburile se vor confrunta cu…

- Noi proteste au fost organizate in Macedonia impotriva schimbarii numelui fostului stat iugoslav. Manifestantii s-au adunat in piata princiala a capitalei Skopje, langa statuia conducatorului Alexandru cel Mare.Evica Stojanova-Kamberova, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat…

- Cu ocazia participarii la cea de a III-a editie a Forumului Economic de la Delphi, Grecia, desfasurat in perioada 1-3 martie 2018 sub auspiciile Presedintelui Republicii Elene, avand ca tema 'New Globalization and Growth Challenges', secretarul de stat pentru relatii bilaterale si afaceri strategice…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele...

- Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice negocierile pentru a incheia disputa care blocheaza aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO.Grecia, care detine drept de veto in ceea ce priveste admiterea in ambele organizatii, considera ca denumirea fostului stat iugoslav…

- Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de catre vecina sa semnaleaza o revendicare teritoriala din partea acesteia asupra regiunii omonime din nordul sau. Atena obstructioneaza aderarea Macedoniei la NATO si Uniunea Europeana din acest motiv…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata…

- Grecia va avea avea nevoie de masuri de siguranta dupa incheierea planului international de asistenta financiara, in august, a declarat luni Yannis Stournaras, guvernatorul Bancii centrale de la Atena, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea unui program preventiv. Grecia a primit…

- Macedonia este mai aproape decat oricand de a rezolva disputa pe care o are cu Grecia privind denumirea fostului stat iugoslav, care impiedica ambitia acesteia de a adera la Uniunea Europeana si NATO, a declarat, miercuri, cancelarul german Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a declarat luni ca spera sa rezolve disputa cu Grecia, privind denumirea fostului stat iugoslav, inainte de summitul NATO care va avea loc in luna iulie, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma, vizavi de Parlamentul elen, a fost compozitorul Mikis Theodorakis, in varsta de 92 de ani, care a fost decenii la rand un simbol al stangii elene si a carui participare la miting a provocat deceptie in acest sector al societatii.…

- Sute de mii de persoane au manifestat duminica la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM), informeaza EFE. Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat…

- Grecia a lansat o investigatie dupa ce ministrul sau de externe, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de la surse necunoscute în care sunt amenintati el si familia lui în legatura cu eforturile de solutionare a disputei în legatura cu viitoarea denumire a fostei republici Macedonia,…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP. "Guvernul nostru va…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Ministrii de Finante din zona euro au salutat luni progresele inregistrate de Grecia in adoptarea reformelor convenite cu creditorii, dar au convenit sa nu deblocheze o noua transa de imprumut pana cand masurile nu vor fi finalizate, potrivit unui comunicat citat de Reuters, scrie news.ro.In…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de „Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei vechi dispute dintre…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat…

- In 2016, Ivanovic a fost condamnat pentru crime de razboi impotriva albanezilor de catre jucatorii misiunii europene Eulex, insa verdictul a fost anulat in apel, in 2017, iar politicianul a candidat la primaria din Mitrovica in același an. Ivanovic facuse parte din guvernul Serbiei, ca secretar de Stat…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Autobuzele, trenurile si metrourile circula la ...

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei probleme…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Grecia si Macedonia au fost de acord, marti, sa redeschida discutiile pentru a rezolva disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, pe care Atena il considera drept o revendicare teritoriala ce vizeaza o regiune omonima aflata in nordul statului grec, informeaza Politico.eu.

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…