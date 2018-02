Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil nord-coreean cu atributii onorifice se va deplasa vineri in Coreea de Sud pentru o vizita de trei zile, vizita avand legatura cu Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, a anuntat duminica guvernul sud-coreean, transmite AFP. Numele oficialitatii nord-coreene este…

- Romania.travel, site ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat ca nu exista cadrul legal…

- Tom Shannon, subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice si diplomat de cariera, si-a prezentat joi demisia, o decizie considerata o lovitura data Administratiei Donald Trump, implicata in numeroase controverse internationale, afirma surse de la Washington.

- Joi, 1 februarie 2018, incepand cu ora 14.00, la Palatul Ostirii din Copou a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii Brigazii 15 Mecanizate „PODU INALT". Colonelul Remus-Hadrian BONDOR a preluat comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati de la generalul de brigada Dragos-Dumitru IACOB,…

- Parlamentul se intoarce oficial din vacanta: modificarea Codurilor penale si legile SRI si SIE se afla printre prioritatile PSD-ALDE. Inceputul noii sesiuni parlamentare aduce schimbari in componenta conducerii Camerelor Deputatilor si Senatului, precum si in unele comisii parlamentare. Senatul si Camera…

- Au mai ramas 10 zile pina la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang transmise de TVR. Cei 28 de sportivi care vor reprezenta Romania au fost prezentati oficial, azi, intr-o gala transmisa in direct de TVR HD.

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, programate in perioada 9-25 februarie, a fost prezentata oficial de COSR in cadrul unei ceremonii care a avut loc, miercuri, la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv Sydney 2000 din Izvorani. …

- Koei Tecmo, Square Enix și Team Ninja au lansat Dissidia Final Fantasy NT pe PlayStation 4 de ieri, 30 ianuarie, in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul oficial de lansare: The post Trailer oficial de lansare pentru Dissidia Final Fantasy NT appeared first on ComputerGames.ro .

- Votul pentru Guvernul Dancila si pentru programul de guvernare s a incheiat. Cabinetul a obtinut 282 de voturi "pentru", 136 "impotriva" si o abtinere.Urmeaza un anunt cu privire la ora la care ministrii vor merge la Cotroceni pentru depunerea juramantului. ...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia dintre romani si forurile europene.

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Guvernul analizeaza cel puțin patru variante radicale de schimbare a regulilor privind Declarația 600. In acest moment, persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala mai mari de 12 salarii minime - adica 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei salariul minim) au obligatia…

- Casa de Cultura ”Constantin C. Giurescu” din Odobești invita vrancenii de pretutindeni la aniversarea acestui moment din istoria definirii statalitatii Romaniei moderne. Gandit ca un excurs formativ, programul cuprinde 12 manifestari, cate una in fiecare luna. Vor fi prezentate, pe de o parte personalitatile…

- Coreea de Nord va participa la Jocurile Olimpice 2018 de iarna cu o delegatie de 22 sportivi care vor concura la trei sporturi si la cinci discipline sportive, a anuntat sambata Comitetul International Olimpic. Conform comunicatului CIO, Coreea de Sud si Coreea de Nord au acceptat sa prezinte…

- O evaluare a activitatii de peste an a directorilor din Moldova a capatat valente de disputa conjugala in cazul unei institutii din Botosani. Seful acesteia este acuzat ca si-a luat iubita la Bucuresti pe banii unitatii.

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner.

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care conduce și organizația județene a PSD Constanța iși arata “bucuria și respectul” pentru Viorica Dancila, numita prim ministru al Romaniei. Liderul PSD este “increzator” ca primul premier femeie din istoria Romaniei va conduce Guvernul cu responsabilitate.

- Premierul Mihai Tudose si-a înaintat luni seara demisia din functie, urmând ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale în cursul zilei de marti, se arata într-un comunicat al Executivului.

- Reprezentanti ai Coreei de Sud si ai Coreei de Nord vor purta, luni, noi discutii la nivel inalt in regiunea demilitarizata Panmunjon, subiectul fiind Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, a anuntat duminica ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Este derby sambata, la Sala Sporturilor, in Divizia A de handbal feminin. CSU Neptun Constanta primeste vizita liderului Gloria Buzau, in primul meci oficial din acest an. Partida se va juca de la ora 14.00. Fetele de la CSU Neptun au disputat ultimul meci oficial din 2017 la Sala Sporturilor, încheiat…

- Coreea de Sud a propus Coreei de Nord ca delegatiile celor doua tari sa defileze impreuna la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, precum si alinierea unei echipe feminine unite in turneul de hochei pe gheata, a anuntat vineri un ministru sud-coreean, informeaza…

- Campioana Viitorul a anunțat astazi prin intermediul site-ului oficial ca va disputa un supermeci amical in cantonamentul din Antalya cu Galatasaray, fosta echipa a lui Gheorghe Hagi. Cele doua parți se aflau in tratative, dar pana la urma au ajuns la o ințelegere. Duelul dinte fosta și actuala echipa…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie care va cuprinde sportivi si oficiali de rang inalt la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud, 9-25 februarie), informeaza AFP."Partea nord-coreeana a propus sa trimita o delegatie cu oficial de rang inalt, cu sportivi, artisti, observatori,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul respectiv,…

- Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, ii da o veste foarte proasta lui Radu Mazare. Acesta a declarat, pentru Antena 3, ca in țara pe care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic. Astfel, in baza unui cadru legal stabilit la nivelul UE, Romania poate cere...

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a demarat oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti, primele 20 de pozitii disponibile fiind pentru posturi precum cele de ingineri software sau traducatori, conform datelor disponibile pe portalul de recrutare…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- O telegrama desecretizata de americani vorbește de o scrisoare a lui Ceaușescu in care le promitea americanilor ca nu va sprijini eventuala decizie a rușilor de a invada Polonia, unde se instaurase Legea Marțiala

- Vincenzo Montella il va inlocui pe Eduardo Berizzo la Sevilla, cele doua parți vor semna un contract valabil pana in vara lui 2019. Fostul antrenor al lui AC Milan este la prima aventura, in calitate de manager, in afara țarii sale natale. ...

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Așteptarea se mai prelungește, in condițiile in care ministrul Justiției a semnat ordinul de inlocuire a sa pentru…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: AVRAM PANTELIMON, la data faptelor director sucursala in cadrul S.N.G.N. Romgaz SA Sucursala Tg. Mures, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Primaria Municipiului Iași organizeaza, și anul acesta, un spectacol in noaptea de Revelion. „Cap de afiș” al spectacolului organizat de municipalitate este artistul internațional, Faydee. Pe scena amplasata in fata Palatului Culturii din Iasi, vor mai evolua Diana Prepelita (artist iesean), Dya, Mihai…

- Autoritatile din Turcia au ordonat arestarea a 16 militari de rang inalt, dintre care sapte colonei si noua locotenenti colonei, fiind suspectati ca ar avea legatura cu clericul Fethullah Gulen si cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, informeaza site-ul agentiei de

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1628 VIII 3 din 20 octombrie 2015, punctul B, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor Udrea…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, susține ca Londra ar putea fi atacata cu rachete nucleare de catre Coreea de Nord în cel mult sase luni. Secretarul Afacerilor Externe a precizat ca Statele Unite ar putea retrage din Coreea de Sud toate trupele militare, în încercarea…

- SMARTERS, prima agentie de growth hacking & online marketing din Romania, ne propune un mod simplu de a vedea situatia antreprenoriatului in Romania. Acestia au creat o harta interactiva care arata, in cifre, care este situatia afacerilor in judetele Romaniei. „Ideea acestei harti a pornit in primul…

- Razboiul dintre Coreea de Nord și SUA este un fapt stabilit, spune un oficial nord-coreean al ministerului de Externe, intr-un comunicat publicat de agenția de presa a Phenianului și citat de The Telegraph, citeaza agerpres.ro.

- Dumnezeu sa aiba grija de sufletul Regelui Mihai. E greu sa vorbești cu ochii muritorului de rand despre cineva care, in realitate, nu moare. Memoria lui Mihai I de Hohenzollern-Veringen se alatura inaintașilor care-au oferit Romaniei o regalitate, o fața noua țarii, o lecție de demnitate, de patriotism…

- O rezolutie privind statul de drept si respectarea drepturilor si libertatilor omului in Republica Moldova a fost votata la cel de-al 38-lea Congres al Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), care a avut loc la Amsterdam, Olanda. Presedintele PL, Mihai Ghimpu, a declarat ca rezolutia…

- Primarul comunei Florești-Stoenești din județul Giurgiu Marius Nițescu a reușit sa atraga pentru comuna pe care o conduce fonduri de peste 130 de miliarde de lei prin programul PNDL 2. Primarul Marius Nițescu a semnat saptamana aceasta contractul de finanțare prin care Primaria Florești Stoenești primește…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a dispus eliminarea de la varful armatei a doi ofiteri de rang inalt, pentru a reduce influenta fortelor militare si pentru a-si intari puterea, au afirmat marti experti sud-coreeni, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. De la venirea sa la putere in 2011, liderul…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a avut o reactie dura dupa ce Comisia Europeana a facut public cel mai recent raport MCV. Europarlamentarul sustine intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO ca este cel mai dur mesaj dat de Comisia Europeana de pana acum, iar concluziile raportului…

- Diana Zamfirescu, directorul de PR al Antenei Group (Antena 1, Antena Stars, Happy Channel și ZU Tv), va conduce o agenție de talent management și comunicare. „Talent District" va dezvolta și va...

- Președintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, este acuzat ca ar fi incercat sa-l corupa pe fostul secretar general al Federației internaționale de fotbal (FIFA), Jerome Valcke, oferindu-i un ceas de aproximativ 20.000 de euro, in tentativa de a obține drepturile audiovizuale in Orientul…