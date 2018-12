Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf a declinat oferta lui Gigi Becali și spune ca viitorul sau e in Germania. Antrenorul a vorbit despre Nicolae Dica, dar a și propus un nume finanțatorului de la FCSB. "Sunt șanse mari sa antrenez in Germania. Inima mea e alaturi de Steaua, de Gigi Becali, dar eu acum am alte planuri.…

- Gigi Becali a explicat de ce-l da afara pe Dica, a anuntat ce nume are pe lista inlocuitorilor si cand va lua o decizie in acest sens. FCSB a fost invinsa cu 2-0 de CFR si acum e la sase puncte in urma fruntasei Ligii 1 Betano, ardelenii avand 46 de puncte.

- Gigi Becali si Mircea Rednic se dueleaza in declaratii privind un pariu ala carui miza e calificarea lui Dinamo in play-off-ul Ligii 1 Betano. Acum, finantatorul FCSB a anuntat de ce nu vrea ca ros-albii sa ajunga la "masa bogatilor", acesta dand de inteles ca trupa din Stefan...

- Dinamovistii l-au chemat pe Becali in fata comisiilor FRF pentru ca finantatorul vicecampioanei Ligii 1 Betano a tratat transferul lui Dan Nistor la FCSB, desi acesta e sub contract cu ros-albii. C

- Dinamo a raspuns acuzelor lansate de Gigi Becali, care spunea ca Dinamo nu va ajunge in play-off-ul Ligii 1 Betano. A replicat prin vocea lui Alexandru David, care a declarat ca Rednic este omul momentului la Dinamo si va reusi sa duca echipa in partea superioara a clasamentului.

- Cornel Dinu, simbolul lui Dinamo, i-a desfiintat pe cei de la FCSB, incepand cu finantatorul Gigi Becali si terminand cu antrenorul Nicolae Dica. Ros-albastrii au pierdut in etapa recenta a Ligii 1 Betano derby-ul cu U Craiova, 1-2.

- In etapa a 13-a Ligii 1 Betano, FCSB va juca impotriva celor de la FC Voluntari. Dar, pentru partida de sambata, antrenorul ros-albastrilor Nicolae Dica are mari probleme de lot. Morais si Nedelcu sunt suspendati, Balasa si Stan sunt accidentati, iar Momcilovici nu e inca refacut.

- Gigi Becali a cedat insistentelor lui MM Stoica si-l va aduce la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, pe mijlocasul Darius Olaru, de la Gaz Metan. Mutarea ii scoate din buzunar 500.000 de euro finantatorului ros-albastrilor, dar totul depinde de plecarea lui Tanase, care in iarna paote...