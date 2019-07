Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- Statele Unite au cerut întrunirea Consiliul guvernatorilor din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru a discuta despre Iran, a anunțat vineri misiunea americana a agenției, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Diplomații care urmaresc agenția au declarat ca se așteapta…

- Agentia observa ca declaratia a fost facuta dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva unor oficiali de la Teheran. 'Presedintele a lasat usa deschisa pentru negocieri reale pentru eliminarea completa si verificabila a programului de inarmare nucleara al Iranului, a sistemelor sale de…

- Andrew Murrison, secretar de stat pentru Orientul Mijlociu in Ministerul britanic de Externe, se va deplasa duminica in Iran, pentru discutii "sincere si constructive" cu liderii de la Teheran in contextul tensiunilor americano-iraniene, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Un oficial militar de la Teheran a declarat ca Iranul poate scufunda navele de razboi americane trimise in regiunea Golfului folosind rachete si “arme secrete”. Declarația vine dupa ce Statele Unite au anuntat vineri desfasurarea a 1.500 de soldati in Orientul Mijlociu. Washingtonul a transmis ca aceasta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, ca a indemnat Administratia din Iran sa respecte Acordul atomic semnat cu marile puteri, dar contestat de Statele Unite."Europa nu poate face nimic pentru salvarea Acordului nuclear", dar, daca Administratia de la Teheran va incepe…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…