Un oficial din Ministerul Sănătăţii, arestat pentru furt Intr-un comunicat difuzat luni, Guardia di Finanza, politia italiana pentru combaterea fraudelor financiare, a declarat ca suspectul a fost plasat in arest preventiv si se confrunta cu acuzatii de deturnare de fonduri si spalare de bani dupa ce a ascuns provenienta lor. El fie redirectiona platile datorate personalului in propriile conturi bancare, fie solicita rambursari din facturi false, a declarat politia. Aceasta situatie a continuat cativa ani. O "mare parte" a banilor furati a fost cheltuita in jocuri de videoloterie la Roma, in timp ce alti bani au fost transferati in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza l-a arestat luni pe barbatul suspect de uciderea a trei persoane si ranirea altor cinci intr-un atac armat comis intr-un tramvai din orasul Utrecht, relateaza dpa, AFP si Reuters. Au fost ne...

- Suspectul in incidentul armat produs luni la Utrecht a fost arestat, a anuntat politia olandeza, citata de AFP.'Principalul suspect a fost arestat', a comunicat municipalitatea din Utrecht pe Twitter, indica Reuters. Citește și: Explicație halucinanta! De ce nu are Romania autostraziSuspectul,…

- Dupa ce a baut bine, un roman de 34 de ani a facut un scandal uriaș intr-un bar din Milano, unde i-a lovit pe clienți, dar și pe managerul localului. Și carabinierii chemați sa intervina la fața locului au fost batuți tanarul furios. Romanul a fost reținut miercuri seara pentru ca i-a agresat pe clienții…

- Un britanic in varsta de 49 de ani a fost retinut de autoritati in Devon, fiind suspectat ca ar fi condus sub influenta drogurilor dupa ce s-a rasturnat cu masina ''pentru a evita o caracatita'', relateaza miercuri Press Association. Politia a intervenit marti la ora 17.15, in urma apelurilor…

- In urma cu puțin timp, ministrul sanatații a anunțat ca numarul de imbolnaviri a fost mai mare decat cel estimat, pentru a treia saptamana consecutiv, fapt ce impune declararea epidemiei. Cu o intarziere de o zi, Ministerul Sanatații a facut in aceasta dimineața anunțul care era așteptat inca de ieri,…

- Ministeul Sanatatii a declarat, in mod oficial, epidemie de gripa in Romania. Sorina Pintea a anuntat miercuri ca se constata ca vorbim despre o evolutie epidemica a gripei inregistrandu-se a treia saptamana cu cazuri peste estimari. Specialistii estimeaza ca circulatia intensa a virusului gripal se…

- Alain Robert, cataratorul supranumit „Spiderman francez”, a fost arestat marti dupa ce a escaladat una dintre cele mai inalte cladiri din Manila, scrie AFP, prluata de news.roIn varsta de 56 de ani, Robert a urcat cele 47 de etaje ale GT Tower fara echipament de protectie, urmarit de zeci…

- Ministerul Sanatatii (MS) afirma ca, data fiind cresterea, in ultima saptamana, a numarului de infectii respiratorii acute, specialistii au anuntat debutul sezonului gripal. Saptamana trecuta s-au inregistrat 1.155 de cazuri de gripa clinica, iar numarul deceselor a ajuns la 10, din care cinci in…