- Un ministru al unui guvern regional din Pakistan și-a ruinat conferința de presa, dupa ce a aparut cu urechi și mustați de pisica, intr-un live de pe pagina de Facebook a guvernului. Din greșeala, autorul...

- "Oficial, pentru alegatorii lor - totusi PNL a castigat alegerile in 26 mai, el este castigatorul - PNL trebuie sa-si doreasca guvernarea. Opinia mea este ca, totusi, la nivelul forului de conducere al partidului, totusi nu-si doresc Guvernul. Fiindca valul de ura, de multe ori irationala, ridicat…

- Romania a pierdut in fața Estoniei cursa pentru o poziție de membru nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, anunța organizația internaționala. Președintele Pro-Romania, Victor Ponta, este de parere ca Romania a pierdut sprijinul țarilor din Uniunea Europeana in momentul…

- Imagini cu o tornada care nu a atins pamantul au fost suprinse, marți, in județul Brașov, zona aflata sub avertizare cod galben de ploi. Filmarea a fost postata pe Facebook și a atras in cateva ore mii de curioși, relateaza Mediafax.Citește și: Capturarea ucigașului polițistului din Recaș…

- Revoltat pentru ca nu-și mai poate conduce mașina cu numere romanești in Italia, un roman a decis sa o vandalizeze și sa o abandoneze pe strada. Barbatul a scris pe toate parțile autoturismului mesajul „cadou pentru Salvini”, vicepremierul Italiei. Mai apoi, romanul și-a filmat mașina pentru ca lumea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans si-a aratat miercuri din nou sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi si a spus ca a subliniat de mai multe ori in discutiile cu Guvernul de la Bucuresti ca fosta sefa a DNA trebuie sa fie lasata sa isi prezinte candidatura pentru sefia Parchetului…

- Senatorul PNL Florin Cițu anunța marți, pe Facebook, ca le-a trimis atat premierului Viorica Dancila, cat și ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici interpelari prin care le cere oficial acestora sa prezinte declarațiile pe propria raspundere privind OUG114.Dupa protestul #Șieu, Guvernul…