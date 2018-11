Un oficial de la Dinamo îi trimite pe jucători să se angajeze la croitorie: “e bătaie de joc” "M-am simtit rau dupa meciul de Cupa, nu am putut sa gandesc nimic pana dimineata. Dupa meciul de ieri a fost mai repede cu rezilierea contractelor. N-au inteles mesajul, cand a plecat Subotic, ca a venit si randul lor. Este si vina lor, pentru ca ce a fost aseara a fost o bataie de joc. Normal la meciul de ieri Dinamo trebuia sa bata doar cu magazinerul pe banca. Ce sa le faca antrenorul? Sa intram noi sa jucam cu o echipa de liga a treia? Am jucat cu o echip (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

