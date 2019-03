Stiri pe aceeasi tema

- Sute de sirieni din orașul sudic Deraa au protestat duminica la ridicarea unei noi statui a tatalui președintelui Bashar al-Assad, la aproape opt ani dupa ce originalul a fost distrus la izbucnirea razboiului civil din Siria, relateaza Reuters. Protestatarii și martorii au spus…

- Sa studiezi pe tableta gandirea presedintelui Xi Jinping in speranta obtinerii unei promovari, iata o posibilitate oferita de o aplicatie propagandistica care face furori in China, la presiunea Partidului Comunist, informeaza joi AFP. Milioane de chinezi au descarcat deja aplicatia care…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro a vandut anul trecut 73 de tone de aur catre Turcia si Emiratele Arabe Unite fara aprobarea obligatorie a Adunarii Nationale care este condusa de opozitie, conform unui parlamentar, scrie Reuters.

- Partidul Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, care sustine in parlamentul de la Londra guvernul premierului britanic Theresa May, a afirmat vineri ca doreste sa ajunga la un consens privind un acord functionabil pentru Uniunea Europeana si Regatul Unit si considera ca exista cai de a evita…

- Premierul britanic Theresa May trebuie sa asigure modificarea acordului de Brexit incheiat cu Uniunea Europeana astfel incat acesta sa contina garantii cu caracter juridic obligatoriu in ce priveste "plasa de siguranta" pentru frontiera nord-irlandeza, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru…

- Norvegia are in vedere sa se alature altor națiuni occidentale, prin excluderea companiei Huawei Technologies din China de la construcția noii infrastructure de telecomunicații 5G a țarii, a declarat miercuri ministrul justiției, relateaza Reuters.Guvernul norvegian discuta in prezent masurile…

- Negocierile comerciale dintre SUA si China decurg foarte bine, iar slabiciunea economiei chineze da motiv Beijingului sa lucreze in directia unui acord, a declarat duminica presedintele american Donald Trump, transmite Reuters.Oficiali ai Statelor Unite si ai Chinei se vor intalni in aceasta…

- Cooperarea este cea mai buna cale, conform istoriei, atat pentru China cat si pentru Statele Unite, i-a transmis presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Donald Trump intr-un mesaj de felicitare pentru a marca 40 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua tari, scrie…