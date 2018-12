Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen misterios in Siberia, unde un obiect din spatiu a schimbat relieful. Obiectul venit din spatiu s-a prabusit pe malul raului Bureia, intr-o regiune aproape complet nelocuita. Autoritatile...

- Construita, dotata si operata de un parteneriat intre Statele Unite, Rusia, Japonia, Canada si Europa, ISS a generat de-a lungul celor 20 de ani mai multe momente memorabile, de la primul modul, Zarya, lansat de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan pe orbita inferioara a Pamantului, avand la bord…

- Un avion de vanatoare MIG-29 s-a prabusit sambata in Egipt, pilotul egiptean al aparatului de zbor reusind sa se catapulteze in siguranta, a anuntat concernul rus United Aircraft Corporation, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters titrat de Agerpres. Avionul fusese livrat Egiptului…

- Presa din Rusia acuza Ucraina de prabusirea recenta a rachetei purtatoare Soiuz. Dupa cum se stie deja, pe 11 octombrie, cei doi astronauti care trebuiau sa inlocuiasca echipa actuala de pe Statia Spatiala Internationala, au fost nevoit sa se intoarca de urgența pe Pamant.

- Un avion militar de tip MiG-29 s-a prabușit vineri in apropierea Moscovei, a declarat o sursa din cadrul autoritaților, precizand ca ambii piloți s-au catapultat, informeaza agenția de știri Tass, potrivit Mediafax.Aeronava s-a prabușit departe de zonele populate și nu exista indicii ca incidentul…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, condamnat in Rusia la 20 de ani de colonie cu regim strict și care se afla in a 141-a zi de greva a foamei, ar putea fi extradat in Ucraina, dar cu doua condiții. In primul rand, el va fi schimbat pentru Viktor But și Konstantin Iaroșenko, ambii condamnati in SUA, […]