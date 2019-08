Stiri pe aceeasi tema

- foto: Adobe Stock Noul guvern de la Atena, format de conservatorii din Noua Democratie si condus de Kyriakos Mitsotakis, a anuntat ca din 2020 va introduce un set amplu de masuri pentru promovarea natalitatii si stoparea declinului demografic in Grecia. Este vorba despre subventii acordate tinerelor…

- Pentru prima data din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee a depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, scrie Agerpres, citând dpa. În aprilie,…

- "Guvernul grec sustine viguros eforturile Uniunii Europene (...) in scopul gasirii unei solutii politice pasnice, democratice si negociate, pentru binele poporului venezuelean", se subliniaza intr-un comunicat al MAE de la Atena.Noul ministru al afacerilor externe elen, Nikos Dendias, provine…

- Dupa felicitari au venit avertismentele. A doua zi dupa alegerea lui Kyriakos Mitsotakis, europenii i-au spulberat speranțele noului prim-ministru grec cu privire la renegocierea traiectoriei fiscale a țarii, așa cum a lasat el sa se înteleaga în timpul campaniei sale. "Angajamentele…

- Dreapta lui Kyriakos Mitsotakis este deja pe primul loc la numarul de voturi Un sondaj realizat la ieșirea de la urne da caștigatoare, in alegerile legislative anticipate de duminica din Grecia, Dreapta conservatoare, respectiv partidul Nea Democratia, condus de Kyriakos Mitsotakis. Potrivit sondajului,…

- Pe listele electorale sunt inscrisi 9.903.864 de cetateni, precizeaza AFP. Urnele se vor inchide la ora 19.00.Potrivit Reuters, alegerile sunt in buna masura o confruntare intre doi lideri: Tsipras, in varsta de 44 de ani, liderul partidului radical de stanga Syriza, si conservatorul Kyriakos…

- Numarul migrantilor sositi in taberele de inregistrare din insulele grecesti a sporit din nou la peste 16.000 la inceputul luni iunie, a anuntat vineri Ministerul pentru Migratie grec, potrivit dpa. Cresterea numarului de migranti sositi in Grecia a avut loc in pofida acordului incheiat in martie 2016…

- Tsipras a declarat presei ca "cercurile ultraconservatoare de la Bruxelles incearca sa creeze indoieli privind politica noastra guvernamentala si sa ridice obiectii fata de proiectele noastre".Vicerpresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis apreciase miercuri ca pachetul de masuri…