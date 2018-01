Stiri pe aceeasi tema

- 2017 a devenit an record la categoria inmatriculari sau reinmatriculari de autovehicule second-hand. Peste un milion de autoturisme vechi au intrat oficial in circulație, arata o analiza Profit.ro pe baza datelor AutoDNA Starea unora dintre aceste mașini ar fi „trucata”, fie ca li s-a modificat kilometrajul,…

- Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari, informeaza Romania TV. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba…

- Romania TV informeaza ca Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care romanii pot beneficia de carți de identitate electronice. Aceste buletine electronice vor conține cip și amprenta. Potrivit sursei citate, de buletin vor putea beneficia și copiii sub 14 ani, in cazul in care parinții doresc.…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Ambasada Germaniei transmite, la solicitarea AGERPRES, ca "nu a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei". Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o traducere,…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- Dacia Logan pastreaza pentru cel de-al 13-lea an consecutiv pozitia de cel mai bine vandut automobil din Romania, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) datorita pretului si echiparii sale. Pe locul secund insa, a urcat SUV-ul Duster, devansand modelul…

- Raoul, binecunoscutul partener de scena al Mirabelei Dauer, nu este preocupat in aceste zile doar de spectacolele de sfarsit de an, ci are si un alt motiv de maxima ingrijorare. Rares Cornel Borlea, cum se numeste in realitate cantaretul, a avut marea surpriza sa primeasca inca o citatie acasa, de la…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Devenita o traditie in fotbalul juvenil din Romania, Cupa Mos Craciun v-a stabili in acest an un numar record de participanti, nu mai putin de 1000 de copii de la 80 de cluburi din tara anuntandu-si prezenta la editia cu numarul XI. Din aceste motive, organizatorii turneului au decis ca aceasta ...

- In locul acesteia a fost numit Mihai Darie, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Mihai Darie a fost numit pe o perioada de 4 ani, iar hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 3 ianuarie 2018. Grupul Electrica a inregistrat in primele 9 luni ale anului…

- Numarul masinilor noi inmatriculate in Romania a crescut cu 14,64%, in primele 11 luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce autoturismele second-hand au fost cu 71% mai multe. Au fost 99.000 de autoturisme noi inmatriculate, fata de 474.487 de masini second-hand. In intervalul ianuarie…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 00.34 (01.34, ora Romaniei), la adancimea de 2 kilometri. Epicentrul a fost la cinci kilometri nord-nord-est de localitatea Amatrice, la 32 de kilometri nord de L’Aquila si la 106 kilometri nord-est de Roma. Deocamdata nu exista informatii despre…

- Romania e din nou preferata de turisti. Pana la sfarsitul anului numarul total al acestora ar putea ajunge la 12 milioane, un record dupa 1990. Vin si multi straini, iar printre ei, germanii sunt in top.

- Un numar record de masini marca Dacia au fost sparte in noaptea de luni spre marti, 27 spre 28 noiembrie, in orasul Navodari. Localnicii vorbesc de peste 50 de autoturisme din care s-au furat casetofoanele sau alte obiecte lasate in masina.

- La 30 de ani, constanteanca s-a retras din activitate. Daca in 2017, ea a devenit campioana europeana, acasa, la Cluj, in schimb, ultima ei aparitie oficiala in competitie a avut loc la peste 11.000 de kilometri de Romania.

- Primarul Emil Boc cere Guvernului adoptarea unei solutii legislative de inlocuire a eliminarii taxei de mediu care a transformat Romania intr-un cimitir al masinilor second hand, cu consecinte pe termen lung asupra a ceea ce inseamna poluare, mobilitate, transport si deplasare urbana. …

- Poate suprinzator la prima vedere, dar foarte normal in logica de business a celor care se ocupa cu vanzarea de mașini rulate, marcile cu cele mai mari probleme sunt cele din categoria de lux sau apropiate acestui nivel, care pot fi vandute la prețuri foate bune in Romania. Potrivit datelor AutoDNA,…

- Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), cel mai mare aeroport din tara si principala poarta aeriana a Romaniei, a ajuns la un trafic de de 9,7 milioane de pasageri in primele noua luni din acest an, in crestere cu 18,8% fata de perioada similara a anului trecut. Evolutia traficului a fost sustinuta…

- Romania a exportat arme in valoare de peste 100 de milioane de euro, in primele șase luni ale anului 2017, se arata intr-un document al Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX – din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. O parte din acești bani s-au indreptat spre Fabrica de Arme de la…

- Registrul Auto Roman va lucra cu publicul și in zilele de sambata, pana la sfarșitul anului 2017. Masura a fost luata de conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, care se programeaza sa obțina actele necesare in vederea primei inmatriculari in Romania a vehiculelor…

- BRD-Groupe Societe Generale, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor, a inregistrat in primele noua luni din acest an un profit net de 1,066 miliarde lei (circa 230 milioane euro), in crestere cu 75,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, impulsionat de activitatea comerciala dinamica…

- Puterea vrea sa interzica românilor sa cumpere mai mult de o mașina second-hand la doi ani. Comercializarea autovehiculelor vechi de import va fi permisa doar firmelor, conform siteului Profit.ro Autovehiculele second hand din strainatate vor fi comercializate doar de catre firme, iar…

- Prof.dr. Florian BODOG, ministrul Sanatatii s a intalnit astazi cu asociatiile de pacienti si cei mai importanti producatori de imunoglobulina. In timpul intalnirii, s a stabilit o strategie comuna in ceea ce priveste aprovizionarea cu imunoglobulina a pietei din Romania, pe termen scurt si lung, luand…

- Un numar record de autoturisme au fost inmatriculate in județul Gorj in primele noua luni ale acestui an. Este vorba despre 14.785 de autoturisme, dublu fața de cate au fost inmatriculate pe tot parcursul anului 2016. Totodata, potrivit lui Ștefan Țacu, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise…

- "In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce privește aprovizionarea cu imunoglobulina a pieței din Romania, pe termen scurt și lung, luand in calcul inclusiv modificarea cadrului legislativ pentru aceste produse, daca este necesar. Unul dintre producatorii prezenți la intalnire…

- Senatorul liberal Florin Citu a publicat recent un raport din care reiese ca Guvernul a taiat 10,6 miliarde de lei din investitii, iar efectele acestei masuri se vor transpune in franarea cresterii economice, cresterea inflatiei si somajului, dar si majorarea la 4,8% din PIB a deficitului bugetar. Estimarile…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, la întoarcerea de la Turneul Campioanelor, ca merita sa fie la finalul acestui an pe primul loc în clasamentul WTA deoarece a avut evoluții constante, iar în ultimii

- Record al tranzactiilor cu masini la mana a doua, in perioada ianuarie–septembrie 2017. Numarul de astfel de autoturisme a ajuns la 378.424 de unitati, conform unei analize efectuate de Autovit.ro pe baza datelor publice oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- "Legea vaccinarii a fost o aventura pentru toti care au lucrat la ea. Dupa cum stiti, a fost foarte multa presiune publica asupra echipe din minister care a lucrat. Dupa cum ati vazut ieri, legea a fost adoptata cu 99,9%, pentru ca am avut o singura abtinere si 99 de voturi', a spus demnitarul.…

- Daca o mașina care tocmai a fost adusa din strainatate "arata impecabil", are puțini kilometri, un preț bun și va face cu ochiul, nu va bucurați ca ați pus mana pe un chilipir. Pana nu o verificați, aveți toate șansele sa va inșelați.

- O femeie a reusit sa economiseasca aproape 190.000 de euro printr-o metoda simpla care a uimit pe toata lumea. Hannah Klose a reușit sa faca ce multora li se pare imposibil. A strans o suma mare de bani alegand sa cumpere haine de la second hand. Femeia au reusit astfel sa faca economii de 280.000…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi, pe contul lui de Facebook, productii record obtinute de Romania la grau si la floarea soarelui. "Dincolo de toate conflictele politice, masurile adoptate de Guvernarea #PSD isi arata rezultatele! Dupa productiile record la grau din aceasta toamna, iata…

- Investițiile straine directe au scazut cu 18,56% in primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2016, la 2,518 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), publicate luni. "Investițiile directe ale nerezidenților în România…

- In ultima saptamana, 51 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 211 km/h, pe autostrada A1. Conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind…

- DJ Wanda traieste o perioada dificila din viata ei. Dupa ce a fost la mai multi medici in Romania, de la care a primit tot atatea raspunsuri despre boala de care sufera, ea a aflat diagnosticul corect in Turcia. Vedeta a marturisit ca la un moment dat a ajuns si in cabinetul unui psihiatru, dupa ce…