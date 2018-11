Un număr-record de femei au fost alese în Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA Miercuri dimineata, proiectiile CNN arata ca 96 de femei au castigat locuri in Camera Reprezentantilor, 31 dintre ele fiind nou-venite iar 65 pastrandu-si locurile. Aceasta cifra a depasit recordul precedent de 85, conform Serviciului de Cercetare a Congresului.



In Senat, proiectiile CNN arata ca 11 femei vor castiga locuri, doua dintre ele fiind candidate noi, in timp ce restul de noua isi vor pastra locul. De asemenea, CNN estimeaza ca opt femei vor castiga cursele de guvernator, informeaza Agerpres.



In toate categoriile, majoritatea femeilor apartin Partidului Democrat,

Sursa articol si foto: rtv.net

