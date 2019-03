Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 450 de suporteri - 150 ai echipei Dinamo si 300 ai echipei Steaua - au fost condusi la sediul Politiei si al Jandarmeriei dupa incidentele petrecute la meciul de handbal masculin din semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, desfasurat la Focsani, informeaza un comunicat al...

- Partida de handbal CSA Steaua Bucuresti-CS Dinamo Bucuresti din cadrul Cupei Romaniei Final Four trebuia sa inceapa la ora 17.30, la Focșani. Dupa mai multe momente tensionate, membrii celor doua galerii au patruns pe teren și s-au incaierat.

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin va avea loc la Focsani, in premiera, in 9 si 10 martie, cu participarea echipelor Steaua Bucuresti, Dinamo Bucuresti, Poli Timisoara si CSM Focsani, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO Cuvinte rare adresate de Simona Halep unui roman,…

- Campioana CS Dinamo Bucuresti a invins ultima clasata, CS Universitatea Cluj, la un scor putin obisnuit, 50-38 (21-18), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Universitatea a suferit al 18-lea esec in campionat in tot atatea partide. Intr-un…

- S-au stabilit cele patru formatii care vor lupta pentru Cupa Romaniei la handbal masculin, anul viitor. SCM Politehnica Timisoara s-a impus impotriva celor de la CS Minaur Baia Mare, in deplasare, scor 28-26, CSM Focsani a castigat, tot in deplasare, duelul cu CSU Craiova, scor 34-23, iar CSA Steaua…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a invins, duminica, pe teren propriu, formatia HC Dobrogea Sud Constanta, scor 27-24 (13-13), si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In sezonul trecut, HCDS Constanta castiga in premiera trofeul.Alte patru partide din faza optimilor…