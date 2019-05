Stiri pe aceeasi tema

- In toate orasele in care se vor desfasura activitatile oficiale ale Papei Francisc - Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj sunt programate, de marti pana joi, ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif in Romania. Potrivit unui…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” face in aceste zile ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif. Astfel de activitati sunt programate in perioada 28-30 mai 2019, in toate orasele in care se…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Accesul la toate evenimentele publice la care va participa Papa Francisc se va face dupa derularea masurilor de verificare in filtrele de securitate amplasate in zona, iar autoritatile ii sfatuiesc pe cei care vor sa asiste sa-si planifice bine calatoria, sa soseasca din timp, pentru a evita aglomeratia…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019”, a adoptat in colaborare cu reprezentatii autoritatilor locale din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj masurile necesare pentru a veni in sprijinul localnicilor si al celor sositi special pentru vizita Suveranului Pontif…