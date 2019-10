Un număr alarmant de mare de copii din lume prezintă semne de malnutriție (Raport ONU) La nivel global, cel puțin unul din trei copii sub vârsta de 5 ani sunt malnutriți sau nu se dezvolta normal, a dezvaluit UNICEF marți, prin intermediul celui mai comprehensiv raport privind copiii, alimentația și nutriția, din ultimii 20 de ani, scrie UN News.



Un numar alarmant de mare de copii sufera de pe urma consecințelor unei "diete inadecvate și a unui sistem alimentar care nu le ofera ceea ce ar trebui", a avertizat agenția UNICEF.



În jur de 200 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani sunt subnutriți sau supraponderali

Sursa articol: hotnews.ro

