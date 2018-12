Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca statul Arizona „se pregateste de un val masiv” de imigranti in partea granitei care nu are un gard de protectie, scrie Reuters.„Arizona, impreuna cu armata noastra si ofiterii vamali se pregatesc de un val masiv in zona fara zid. Nu ii…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca ar fi dispus sa riste inchiderea guvernului federal daca Congresul nu va autoriza fonduri de cinci milioane de miliarde de dolari pentru zidul promis de el de la granita cu Mexicul, scrie Reuters, informeaza news.ro.Declaratiile au fost facute…

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters preluata de news.ro.Rusia incearca sa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera ca va putea lucra cu noul Congres pentru a obtine finantare pentru construirea zidului de la granita cu Mexic, care are ca scop oprirea influxului de migranti, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Rusia si Arabia Saudita au ajuns luna trecuta la un acord privat pentru cresterea productiei de petrol si, astfel, franarea majorarii pretului. Cei doi mari producători mondiali de ţiţei a informat SUA despre acest acord înaintea unei întâlniri cu alţi producători…

