- Mai multi lideri europeni reuniti marti la Luxemburg si-au exprimat ingrijorarea de a vedea aparitia un nou val migrator din cauza situatiei din Siria, unde Turcia ameninta sa lanseze o operatiune militara, relateaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un text comun transmis ministrilor de interne ai UE,…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat astazi ca 2-3 milioane de refugiati sirieni care se afla in Turcia sau in Europa ar putea fi reinstalati in Siria daca "zona de securitate" pe care vrea sa o creeze in nordul tarii s-ar concretiza, informeaza agerpres.

- Exista 'o noua amenintare migrationista' din regiunea siriana Idlib de-a lungul frontierei Turciei, a afirmat Erdogan, cerand Uniunii Europene sa furnizeze asistenta financiara suficienta. 'Fie veti imparti aceasta povara, fie va trebui sa deschidem portile', a avertizat el, sustinand ca Uniunea…

- Turcia vrea sa repatrieze un milion de refugiati in nordul Siriei si ar putea redeschide ruta migrantilor spre Europa daca nu beneficiaza de sprijin international adecvat, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters si AFP preluat de agerpres.Vezi și: SURSE - Tariceanu…

- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…

- "Am desfasurat o operatiune incepand cu 12 iulie (...) Am prins 6.122 de persoane in Istanbul, intre care 2.600 de afgani. Unii dintre acesti oameni sunt sirieni", a declarat ministrul de interne turc Suleyman Soylu intr-un interviu acordat canalului de televiziune NTV.Soylu a negat insa…