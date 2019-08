Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 20 august 2019 va fi una cu vreme calduroasa in toata țara, iar disconfortul termic va fi accentuat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii. In vestul si sud-vestul țarii se va instala canicula, iar dupa- amiaza disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile…

- Cod galben de canicula! Azi si maine, temperaturi de foc. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic accentuat valabila in aproape toata tara, pana marti. Potrivit meteorologilor, valul de caldura va persista si se va intensifica indeosebi…

- De miercuri, se incalzeste in toata Romania. Temperaturile cresc de la o zi la alta, astfel ca, in weekend ne vom topi la 38 - 39 de grade Celsius. The post De miercuri, canicula in Banat. Temperaturi resimtite de peste 40 de grade Celsius appeared first on Renasterea banateana .

- Ne asteapta cele mai calduroase zile din acest an, temperaturile resimtite de corpul uman fiind de peste 44 de grade. Urmeaza cel mai periculos val de canicula. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta ca vom avea partea de cea mai calduroasa vreme, urmand ca de joi temperaturile sa mai scada…

- O informare meteo de disconfort termic și canicula a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade in mai multe regiuni ale țarii. Doua zile de foc in Romania. Temperaturile urca pana la 37 de grade in mai multe zone ale țarii. Caldura va... The post…

- Cu 36 de grade și un indice de confort termic peste pragul critic, vestul țarii a inregistrat prima zi de canicula din aceasta vara. Specialiștii atrag atenția ca schimbarile climatice la nivel global sunt ireversibile.

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii și Campia Baraganului, potrivit Cancan. Meteorologii anunța ca ploile ne vor ocoli in urmatoarele…