- Ieri, impreuna cu partenerii nostri de la Salubris, Garda de mediu in cadrul Proiectului educational ,,Gradinita verde" am invatat sa reciclam deseurile, am invatat lucruri noi despre protectia mediului, am impartit mesaje ecologice. Am cantat impreuna Imnul micilor ecologisti, am inaltat baloane verzi…

- Joi 6 iunie 2019, ora 15.30, la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 29 Iasi are loc cea de-a XIV-a editie a Concursului Interjudetean de arta plastica din cadrul Proiectului educational „Copiii lui Tonitza descopera lumea". Concursul cuprinde doua sectiuni: Sectiunea copii - concurs de arta plastica…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit pe marginea unui drum din județul Neamț. Poliția a oprit traficul in zona pentru a incerca sa descopere daca respectivul și-a pierdut viața in urma unui accident auto sau alta a fost cauza decesului sau. „Circulație intrerupta pe un sens pe DN 15B, km 57+500, pe…

- UPDATE 13.00: Presedintele Iohannis a ajuns la Hotelul Traian unde va participa la o dezbatere pe marginea proiectului „Romania educata". El este insotit de mai multi lideri ai PNL si candidati la europarlamentare. STIRE INITIALA: Pe agenda vizitei la Iasi a presedintele Iohannis mai sunt doua evenimente.…

- ​Oricine merge des cu trenul s-a nimerit într-un tren care a întârziat fiindca locomotiva s-a defectat și nu este calator care sa nu fi constatat ca numarul de vagoane este prea mic fața de cât de mare este cererea. Este rezultatul unui sistem în care nu s-a investit mai…

- Compozitia grafica este alcatuita din siluetele cladirilor simbol ale orasului Iasi dominate de turnul cu ceas al Palatului Culturii, asociate cu siluete umane dinamice, ce fac trimitere la activitatile specifice practicate de tineri. Se regasesc astfel tipologii variate precum tanarul artist, tanarul…

- Concertul va avea loc vineri, 29 martie 2019, de la ora 19.00 și se va derula sub motto-ul Lumea toata e un circ, titlu inspirat de albumul cu același nume, lansat in octombrie 2018. Aceasta noua producție este o reinventare a trupei și ofera un nou suflu muzical ce se imbina perfect cu acordurile clasice…

- Pentru ca soferii sa observe de la distanta mai mare refugiile de tramvai si pentru protectia calatorilor care coboara in mijlocul strazii din mijloacele de transport in comun, balustradele au fost vopsite fosforescent. Primele statii care au fost vopsite sunt cele din zona Gara - Podu de Piatra.