Un nou „tun” la Pomenirea Arad. Nu exista coincidente. Cel puțin nu in privința acestui furt, care pare unul la comanda. De ce spuneam asta? Pentru ca, in 1 februarie 2018, va anunțam in articolul „Se fura ca in codru in Arad. Peste 70 de acumulatori, furați din cimitire”, ca hoții au sustras, din totalul de 195 de stalpi cu acumulatori montați in Cimitirul Pomenirea, 51 de bucați. Acum, in noaptea de duminica spre luni, 26 – 27 mai, hoții au atacat din nou la Pomenirea. Au carat acumulatorii cu roaba Au spart magazia administrației cimitirului de unde au furat doua roabe. Cel mai probabil au carat acumulatorii cu ele,… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

