Stiri pe aceeasi tema

- Coliziune intre doua trenuri: noua morti si aproape 50 de raniti Cel putin noua persoane au murit, iar alte aproape 50 au fost ranite intr-o coliziune intre un tren de mare viteza (TGV) si o locomotiva, in Turcia, unde accidentele mortale in reteaua feroviara s-au multiplicat in ultimii ani, relateaza…

- ATENTAT TERORIST de ultima ora: sunt cel putin 17 morti si 30 de raniti Atacul nu a fost inca revendicat de vreo persoana sau grupare. Cel putin 17 persoane au fost ucise si alte 30 ranite in explozia unei bombe in districtul tribal Orakzai din nord-vestul Pakistanului, a anuntat canalul de televiziune…

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale. Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta…

- Atac TERORIST in urma cu putin timp: Mai multi morti si raniti „A fost un atac terorist serios”, a transmis armata intr-un comunicat. Atacatorul a fost identificat – este vorba despre un palestinian in varsta de 23 de ani dintr-un sat din Cisiordania. El este inca liber. Un palestinian a impuscat mortal…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei.

- Aproximativ 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 350 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a lovit Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie...

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.