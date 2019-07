Un nou tronson din strada 13 Decembrie intră în şantier (Social) Un nou tronson din 13 Decembrie intra in santier pentru a se amenaja inca o banda de circulatie. Pentru inceput, au fost transplantati o serie de pomi, dar si gardul viu. Lucrarile de extindere a strazii 13 Decembrie vor continua pe un nou tronson, incepand de saptamana viitoare. Este vorba de segmentul dintre intersectia cu strada Metalurgistilor si giratoriul de la Independentei, unde va fi amenajata o noua banda de circulatie pe partea dinspre blocuri,... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unei avarii survenite astazi, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersectia strazilor Gh. Marinescu si Varful cu Dor, din municipiul Constanta, echipele de interventie RAJA au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe o banda de circulatie de pe strada…

- Comisia de Circulație din aceasta saptamana a avizat propunerea Serviciului Amenajarea Drumuri Publice de a amenaja zona de la intersecția str. Iuliu Maniu cu str. Vlad Țepeș, care in acest moment este transformata in parcare, in zona verde. Pe langa zona cu cele 13 locuri de parcare, zona verde va…

- De astazi, 27 mai str. General L. Mociulschi va fi inchisa. De joi, 30 mai apar restrictii pe str. Independentei! Daca pana acum, firma care se ocupa de modernizarea retelei de termoficare Tractorul a lucrat pe strazi secundare din cartier, in aceasta saptamana, muncitorii vor intra pe principala…

- Restricții de circulație in zona strazii Independenței. Avand in vedere lucrarile care se executa in cadrul proiectului REABILITAREA RETELELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA IN ZONA REZIDENTIALA TRACTORUL DIN BRASOV, derulat cu finanțare prin programul romano-elvețian, in perioada urmatoare…

- Podul de la capatul Manașturului, de la ieșirea spre comuna Florești, va fi modernizat pana la finele anului 2019. Lucrarile sunt efectuate de catre Diferit SRL, ofertant unic la licitatia publica lansata de municipalitate anul trec

- Politistii locali brasoveni au fost sesizati marti, 21 mai 2019, prin dispecerat, ca in zona strazii Constantin Brancoveanu, in dreptul imobilului cu numarul 64, exista o cavitate in asfalt, pe banda de rulare a autovehiculelor. Echipajul ajuns la fata locului a constatat ca nu este vorba…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brasov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, vor continua lucrarile pe strada A.I. Cuza. Dupa o pauza prilejuita de sarbatori, lucrarile vor fi reluate in data de 6 mai 2019. Pentru efectuarea lor, pe strada A.I.Cuza, circulatia…

- Dupa protestul de saptamana trecuta, cand mai multi locatari din noul Tractorul au blocat strada Ioan Popasu, nemultumiti ca nu se mai incep lucrarile de asfaltare, luni, pe strada au ajuns mai multe utilaje si s-a inceput turnarea primului strat de asfalt. Aceste lucrari sunt derulate de fapt pe cheltuiala…