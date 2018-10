Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vizita de lucru pe șantierul proiectului ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov-Simeria, parte componena a coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h”, Ovidiu Sirbu, Secretar de Stat ALDE in Ministerul Transporturilor a prezentat situația la zi.…

- Unul dintre cele mai mari si mai ambitioase proiecte de infrastructura feroviara vizeaza constructia a 2.000 de kilometri de cale ferata, pe care vor circula trenuri la viteze de 300 km/h. Primii 450 de kilometri au fost deja inaugurati.

- Zeci de gospodarii din sase localitati au fost afectate de inundatiile de joi seara, un drum judetean a fost blocat aproximativ o ora, iar un tren interregio a stationat din acelasi motiv aproximativ jumatate de ora in gara CFR din Campulung Moldovenesc, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al…

- Trenurile CFR Calatori vor circula de la jumatatea lunii august pe linia ferata Dornesti – Gura Putnei – Putna, dupa ce aceasta a fost reparata de CFR SA in regie proprie, a anuntat, miercuri, Ministerul Transporturilor. ‘Calea ferata Dornesti – Gura Putnei – Putna (39 km), mult asteptata de turisti,…

- Drumul spre Zarnești va fi inchis sambata, 4 august, anunța DRDP Brașov, in intervalul orar 9:00 – 17:00. Se vor executa lucrari de inlocuire a placilor de beton armat la trecerea de nivel cu calea ferata. Traficul va fi deviat pe DJ 112 E, intre Tohanul Nou si Tohanul Vechi, a anunțat prutaptorul de…

- Circa 40 de kilometri din Drumul National 68 A Deva - Lugoj se afla in topul celor mai aglomerate drumuri nationale. Soseaua are nevoie de lucrari ample de reabilitare, insa deocamdata soferii sunt nevoiti sa se multumeasca doar cu reparatii curente in zonele in care frecvent au carosabilul este stricat.

- Traficul rutier prin pasajul din zona caii ferate la Santimbru a fost deschis saptamana trecuta. Lucrarea nu este in totalitate finalizata, fiind nevoie sa fie construiți parapeții, trotuarele și partea de acces pietonal. Recepția trebuia sa fie facuta inca din 2016, dar a fost amanata de firma de construcții…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a anuntat ca circulatia feroviara pe relatia Podu Olt ndash; Valea Marului se desfasoara la aceasta ora cu transbordare auto intre statiile Caineni si Podu Olt, dupa ce calea ferata a fost acoperita de namol si grohotis pe o distanta de 50 de metri.Personalul…