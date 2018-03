Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a castigat, joi, Cupa Ligii Emiratelor Arabe Unite, invingand in finala echipa Al Wasl, scor 2-1.La finala disputata la Al Ain, golurile invingatorilor au fost marcate de Tareq Ahmed ’14 si Tagliabue ’29. Pentru Al Wasl a inscris Ronaldo…

- Doliu si in familia lui Laurentiu Reghecampf 42 de ani , fostul antrenor al FCSB, actualmente la Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Tatal sau, Hary Reghecampf 70 de ani , a trecut in nefiinta dupa o perioada destul de grea. In 2015, Hary Reghecampf a suferit un atac cerebral, care i a paralizat aproape…

- Burleanu a oferit explicații halucinante despre controversatele ”Centre de excelența”: ”Sunt ca loturile naționale”. A dat vina pe fostul ministru. Razvan Burleanu, președintele FRF, a incercat, la Digi Sport, sa convinga pe toata lumea ca a descoperit datele pe care le-a facut publice despre Ionuț…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Dibba Al Fujairah,in mansa secunda a semifinalelor Cupei Ligii Emiratelor Arabe Unite, si s-a calificat in finala competitiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Tagliabue ’18,…

- Antrenorul roman Ciprian Panait ar putea semna cu Al-Hilal! ”Sunt șanse mari sa se semneze!”. Antrenorul roman Ciprian Panait (41 de ani) este aproape de lovitura carierei, a anunțat gsp.ro! Tehnicianul aflat acum la Al-Batin, echipa pe care a salvat-o de la retrogradare, cu doua etape inainte de finalul…

- Silviu Lung junior a fost eliminat in meciul Konyaspor – Kayserispor 2-0. Cristian Sapunaru, intre buturi. Pentru Konyaspor, trupa pregatita de Sergen Yalcin, au punctat Samuel Eto’o (4), Adis Jahovic (90). La Konyaspor, ex-stelistul Wilfred Moke a jucat tot meciul. Ambele formații au terminat in 10…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Emirates, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite. Golurile au fost marcate de Tagliabue pentru gazde, in minutele 23 si 64, respectiv Saez ‘90+1 pentru…

- Laurențiu Reghecampf, prima victorie cu Al Wahda in Liga Campionilor Asiei. Echipa pregatita de tehnicianul s-a impus, pe propriul teren, cu scorul de 3-0 (1-0), in fața formației iraniene Zob Ahan, in etapa a IV-a a Grupei B a Ligii Campionilor Asiei. Golurile au fost marcate de Tagliabue ’45+1, Batna…

- Al Wahda, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), formatia iraniana Zob Ahan, in etapa a IV-a a Grupei B a Ligii Campionilor Asiei. Golurile au fost marcate de Tagliabue '45+1, Batna '57 si Al Akbari '65.Intr-un alt meci, disputat…

- Loți Boloni implinește astazi 65 de ani. Fostul selecționer are un meci foarte important de ziua lui. Antwerp, echipa pe care Loți a preluat-o vara trecuta, joaca de la ora 15:30, in deplasare, cu Anderlecht, pentru a prinde un loc in play-off-ul campionatului Belgiei. Trupa lui Boloni se afla pe locul…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa iraniana Zob Ahan, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor Asiei. Golurile au fost marcate de Tabrizi, in minutele 34 si 73.In precedentele doua partide din grupa, Al…

- Pitestenii au jucat, la finalul acestei saptamani, pe terenul celor de la Politehnica Iasi, una dintre cele mai modeste echipe ale cam-pionatului. Partida a fost una neasteptat de echilibrata, cel putin pe parcursul primelor 20 de minute. Pitestenii conduceau, la finalul primelor 10 minute, cu scorul…

- HC Zalau a invins Kastamonu Belediyesi (Turcia) cu 29-28 (12-15) in prima mansa a ”sferturilor” Cupei EHF la handbal feminin si inca pastreaza sanse pentru o accedere in penultimul act al competitiei. Partida retur este programata peste o saptamana in Turcia, iar antrenorul Gheorghe Tadici sustine…

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- Laurențiu Reghecampf a pierdut la scor derby-ul din Emirate. Tehnicianul roman a suferit joi una dintre cele mai usturatoare infrangeri din cariera. Echipa sa, Al Wahda, a fost invinsa, azi, in deplasare, cu scorul de 6-2 (2-0), de liderul Al Ain, in etapa a 18-a din campionatul Emiratelor Arabe Unite.…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a fost invinsa, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Al Duhail din Qatar, in etapa a doua a grupei B a Ligii Campionilor Asiei. Pentru Al Wahda au marcat Tagliabue, in minutul 4, si Batna (90+1 - penalti), iar pentru Al Duhail au…

- Laurențiu Reghecampf are un parcurs de excepție in campionatul din Emiratele Arabe Unite și in competițiile interne, insa nu se poate lauda cu acest lucru și in Liga Campionilor Asiei. Dupa 0-5 cu Lokomotiv Tashkent, Al Wahda a pierdut azi și partida de pe teren propriu cu Al Duhail, formație din Qatar,…

- Dupa umilința din Liga Campionilor Asiei, Reghecampf spala rușinea și zdrobește una dintre cele mai puternice echipe din Emiratele Arabe Unite, in Cupa Ligii Emiratelor Arabe.In urma cu 4 zile, Laurențiu Reghecampf a debutat dezastruos in Liga Campionilor Asiei. Echipa antrenata de roman, Al Wahda Abu…

- Al-Wahda, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf, a invins categoric in sferturile de finala ale Cupei Ligii Emiratelor Arabe pe Al Ain, scor 5-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Batna (9), Ahmed (42), Tagliabue (62) și Al Shehhi (78, 79). Al-Wahda e in lupta directa pentru campionat chiar cu…

- Ludogoret Razgrad, cu Cosmin Moti integralist, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa AC Milan, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa.Golurile au fost marcate de Cutrone ’45, Rodriguez ’64 (penalti) si Borini ‘90+2. Tot joi, OGC Nice a fost invinsa…

- Sporting Lisabona a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Astana, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Golurile invingatorilor au fost marcate de Bruno Fernandes ’48 (penalti), Gelson Martins ’50 si Doumbia ’56.Pentru Astana a inscris Tomasov, in minutul 7.…

- Vlad Chiriches a suferit o leziune musculara de gradul I la bicepsul femural stang, a anuntat clubul sau, Napoli, care nu a precizat durata indisponibilitatii internationalului roman. Vlad Chiriches, cel mai bine platit fotbalist roman. Salariu URIAS pentru rezerva lui Napoli Vlad Chiriches…

- Mihai Silvașan: Cand joci cu trofeul pe masa, nu te mai gandești la nimic Antrenorul echipei U-BT e bucuros ca s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dar știe ca meciul cu CSM Oradea va fi cel mai complicat al turneului. Tehnicianul "studenților" a laudat jocul adversarilor, dar jocul echipei…

- Performanta Ighiu a sustinut al treilea joc de verificare din intersezon, in deplasare cu divizionara terta Hermannstadt 2, precedentul fiind tot intre respectivele formații. Și de aceasta data formația din Alba s-a impus, dupa o partida atractiva, scor 3-2 (2-2) Gazdele au deschis scorul in minutul…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa lui Adrian Ropotan, Hatta, intr-un meci din etapa a XVI-a a Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Tagliabue, in minutul 72, din penalti. De la Hatta, in minutul 75 a fost…

- Neinvins din 4 noiembrie, adica de 15 meciuri, Laurențiu Reghecampf continua forma excelenta de la Al Wahda, pe care a adus-o pe primul loc in Emiratele Arabe Unite. Formația romanului s-a impus azi pe terenul lui Hatta Club, locul 9 in clasament, scor 1-0. Chiar daca a dominat autoritar partida, Al…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a castigat cu 3 1 1 1 meciul amical jucat sambata pe stadionul Farul din Constanta cu Farul Tuzla locul 14 in Liga 4 a a judetului Constanta . A fost a patra partida de verificare sustinuta de SSC Farul in aceasta…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, vineri, pe teren propriu, echipa Al Wasl, scor 4-3, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Pentru Al Wahda au marcat Tagliabue (12), Rim (33), Batna (41) si Matar (72). Golurile echipe Al Wasl au…

- AS Monaco nu a fost nevoita sa depuna prea mult efort pentru a-si asigura calificarea in ultimul act al al Cupei Ligii Frantei. Radamel Falcao a fost din nou decisiv pentru monegasci, columbianul stabilind scorul final al meciului inca din prima repriza, gratie unei "duble". Formatia pregatita de Leonardo…

- Standard Liege a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa FC Bruges, intr-un meci din prima mansa a semifinalelor Cupei Belgiei, in care Razvan Marin a fost autorul unei pase decisive.Golurile invingatorilor au fost marcate de Emond ’19, ’25 (al doilea din pasa lui Razvan…

- Partida de duminica, dintre SCM Universitatea Craiova si Volei Municipal Zalau, castigata de olteni cu scorul de 3 – 1, a fost ultimul joc al antrenorului Marian Constantin pe banca echipei campioane a Romaniei. Tehnicianul bucurestean a purtat luni o discutie cu primarul Ionel Ciunt, tocmai in biroul…

- Echipa Lazio Roma, adversara formatiei FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League, a fost invinsa la limita, cu 2-1, pe terenul formatiei AC Milan, duminica seara, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei. Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Simona Halep joaca joi dimineata unul dintre cele mai importante meciuri din ultimele luni, urmand sa o infrunte pe Angelique Kerber in semifinala la Australian Open. Desi nemtoaica trece printr-o forma exceptionala, fostul tenismen si antrenor roman Sever Dron crede ca Halep are armele necesare pentru…

- Fostul antrenor al Stelei a primit 500.000 de euro pentru performanța reușita sambata. Al Wahda a trecut cu 2-0 de Al Jazira, obținand o victorie fara emoții. De menționat ca formația antrenata de Reghecampf are acum 11 meciuri la rand fara infrangere, in toate competițiile. In Supercupa Emiratelor…

- Reghecampf a caștigat cu Al-Wahda Supercupa Emiratelor Arabe Unite! E primul trofeu al antrenorului roman la arabi. Laurențiu Reghecampf a spart ghinionul și a reușit primul sau trofeu ca antrenor in zona araba. Cel mai aproape a fost de Liga Campionilor Asiei, unde a ajuns pana in finala cu Al Hilal …

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, a cașttigat Supercupa Emiratelor Arabe Unite. Echipa romanului s-a impus cu 2-0 in meciul cu Al-Jazira. Golurile lui Al-Wahda au fost reușite de marocanul Mourad Batna, in minutul 22, și de maghiarul Balazs Dzsudzsak, in minutul 59. Este primul trofeu…

- Dupa ce a efectuat vizita medicala și a semnat contractul cu Sparta Praga, Nicușor Stanciu (24 de ani) urmeaza sa fie prezentat oficial. Cehii au la dispoziție cateva zile sa-l vada la antrenamente pe fotbalistul roman inainte sa-l arunce in lupta in amicalul programat joia viitoare cu Loko Vltavin…

- Nicușor Stanciu Agentul de jucatori Florin Manea a explicat cum a ajuns Nicolae Stanciu de la FC Vaslui la actuala FCSB, fosta Steaua. Deși era sub contract cu el, mjlocașul, acum cel mai scump jucator roman, a fost luat de Ana Maria Prodan, soția antrenorului de atunci al roș-albaștrilor, Laurențiu…

- Laurențiu Reghecampf s-a calificat in sferturile Cupei Președintelui. Antrenorul roman continua lupta pentru trofee in Emirate cu Al Wahda. Formația pregatita de Reghe a caștigat cu emoții, marți seara, meciul cu Emirates Club, scor 2-1, dupa prelungiri. Al Wahda, locul 2 in campionat, a deschis scorul…

- Disputata la Brasov, partida a fost dominata de oradeni, care s-au aflat in avantaj in majoritatea timpului de joc. Din pacate, intalnirea a fost marcata de doua incidente care au dezavantajat echipa noastra. In sfertul patru, la scorul de 4-4, Oanta l-a lovit cu pumnul pe Marc Rocca,…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Dibba Al Fujairah, intr-un meci din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Pentru Reghecampf, este al cincilea succes consecutiv, dupa trei obtinute in Cupa Emiratelor si unul in campionat.Golurile…

- Reporterul Gazetei Sporturilor din Turcia a realizat un interviu amplu cu Asamoah Gyan, fotbalistul lui Șumudica de la Kayserispor. Ghanezul i-a caracterizat pe Marius Șumudica și pe Cosmin Olaroiu și a fost șocat de un alt roman cu care s-a antrenat. Mai jos, o parte din interviu: - Cum decurge relatia…

- Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul in 2018. Al Wahda a caștigat derby-ul cu Al Jazira, scor 4-2, luni seara, in deplasare, și s-a apropiat la doua puncte de primele doua clasate, Al Wasl și Al Ain. Trupa lui Reghe a deschis scorul in finalul primei reprize, prin argentinianul Tagliabue (44),…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Al Jazira, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite. Golurile invingatorilor au fost marcate de Tagliabue ’44, ’51, ’71 si Al Akbari ’83.Pentru gazde au…

- Fostul impresar sportiv, Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni in dosarul ”Transferurilor”, scapa de inchisoare. Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis eliberarea conditionata. Decizia Instantei este definitiva. Victor Becali a fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, dupa condamnarea…