Un nou trident ofensiv la Real Madrid: Cum ar putea arata atacul „albilor” in sezonul viitorul

- Chelsea Londra a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Watford, in etapa a XIX-a a campionatului englez Premier League, relateaza News.ro.Ambele goluri ale oaspetilor au fost marcate de Eden Hazard, in minutele 45+1 si 58 (p). Pereyra '45+3 a inscris pentru gazde.…

- FC Barcelona cauta sa-si intareasca defensiva si va actiona in acest sens in pauza de transferuri din iarna. Don Balon prezinta o posibila lista de transferuri a catalanilor, pe care se afla numele a 3 fundasi promitatori din Europa. Visul e reprezentat de olandezul Matthijs de Ligt, insa Ajax nu e…

- Momentul în care Modric este desemnat câstigatorul Balonului de Aur:Et le vainqueur du #ballondor 2018 est… Luka Modric ! \uD83D\uDC4F \uD83D\uDC4F \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/OhgLykPRpc— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 3, 2018…

- Florentino Perez pregateste campania de transferuri din iarna, cand vrea sa aduca macar un „galactic” la Real Madrid. Pentru a face rost de bani, Perez este gata sa se desparta de unul dintre cei mai apreciati jucatori de pe Santiago Bernabeu, informeaza Don Balon. Conform sursei citate, Perez l-a pus…

- Observatorul fotbalului (CIES) a actualizat luni valorile de transfer ale jucatorilor din top cinci european, francezul Kylian Mbappe fiind liderul acestui clasament, cu o valoare estimata la 216,5 milioane euro, informeaza cotidianul L'Equipe. Valoarea de transfer a atacantului francez Kylian Mbappe,…

- Balonul de Aur 2018. Cine sunt candidații la prețiosul trofeu. Revista France Football și ziarul L’Equipe au publicat numele celor 30 de jucatori nominalizați pentru trofeul Balonul de Aur 2018, cel mai important premiu individual din fotbalul european. Printre favoriții la caștigarea trofeului se…

- Portarul Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) si atacantul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), campioni mondiali in acest an cu nationala Frantei, se afla printre primii 20 de jucatori nominalizati luni la Balonul de Aur, a anuntat France Football, care va acorda pe 3 decembrie trofeul rezervat celui…

- Sunt cuvintele lui Neymar, atacantul de la Paris Saint-Germain a laudat prestatia coechipierului sau Kylian Mbappe, autor a numai putin de patru goluri in 13 minute in cursul meciului castigat de PSG cu 5-0 in fata formatiei Olympique Lyon, , in cadrul etapei a 9-a din Ligue 1. “Stiam inainte de acest…