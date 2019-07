Un nou transfer la Farul Constanta. A semnat si Alexandru Stoica

Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara secunda Farul Constanta a anuntat astazi oficial transferul jucatorului Baudouin Kanda.Nascut in Romania, dar cu tata angolez, Kanda are 26 de ani si joaca mijlocas ofensiv.Pana acum, a mai evoluat la Dinamo II, Dunarea Calarasi si UTA.In Liga 1, are 13 meciuri si doua goluri.Sursa foto:…

- Cosmin Dur-Bozoanca (21 de ani), plecat in cantonament cu Petrolul Ploiești, s-a razandit și s-a intors la U Cluj. Tanarul portar a efectuat cateva antrenamente alaturi de „lupii galbeni", Dur-Bozoanca a fost convins sa semneze un nou contract cu echipa la care a fost titular incontestabil in sezonul…

- Fundasul Srgian Luchin a semnat un contract valabil pentru un sezon cu echipa de fotbal FC Hermannstadt, a anuntat clubul sibian pe pagina sa de Facebook. Fostul internationalul (33 de ani) a evoluat in cariera sa la mai multe echipe de traditie, Poli Timisoara, Steaua, Dinamo, CFR Cluj, FC Viitorul,…

- Antrenorul Vasile Miriuta si-a reziliat contractul cu FC Hermannstadt, in cursul zilei de vineri, a anuntat clubul sibian de fotbal pe pagina sa de Facebook.FC Hermannstadt precizeaza ca Miriuta a optat sa fie mai aproape de familia sa si sa antreneze la o echipa de prima liga din Ungaria. Kisvarda…

- Dan Alexa a fost numit joi in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Astra a oficializat, tot joi, despartirea de antrenorul Costel Enache, cel care a dus echipa pana in finala Cupei Romaniei (pierduta in prelungiri cu FC Viitorul).…

- Moment protocolar, astazi, la stadionul "Ilie Oanaldquo; din Ploiesti, cel care va gazdui, maine, de la ora 20.00, finala Cupei Romaniei, intre FC Viitorul si Astra Giurgiu.Antrenorii si capitanii celor doua formatii, Gica Hagi, Ianis Hagi FC Viitorul , respectiv Costel Enache si Denis Alibec Astra…

- Selectionerul reprezentativei Under-21, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, un lot largit de 33 de jucatori din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino. Lotul final va fi anuntat dupa finala Cupei Romaniei, informeaza frf.ro. Tricolorii se vor reuni…

- Chindia Târgoviste s-a impus, joi, pe teren propriu, scor 1-0, în fața echipei Academica Clinceni, în primul meci al etapei a 32-a din Liga II. În urma acestui rezultat, dâmbovițenii s-au apropiat la trei puncte de liderii clasamentului.Liviu Mihai a înscris unicul…