Un nou transfer: Farul Constanta a obtinut semnatura lui Mihailo Mitrov (galerie foto)

- Farul Constanta a anuntat astazi al treilea transfer pentru sezonul 2019 2020, inregimentandu l pe mijlocasul stanga de 23 de ani Antonio Cruceru. Acesta a mai jucat pana acum la FC Viitorul, Academica Clinceni, Petrolul Ploiesti si Turris Turnu Magurele.Este fost international Under 18 al Romaniei…

- Ieri dimineata, echipa de fotbal Farul Constanta s a reunit de dupa vacanta si a efectuat primul antrenament, sub comanda unei noi conduceri tehnice. Tot ieri, finantatorul Ciprian Marica l a prezentat oficial pe antrenorul Ianis Zicu 35 de ani , constantean, lansat in fotbal de FC Farul, club pentru…

- Campioana intrecerii de juniori a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, Gloria Albesti, s a calificat la faza semifinala a Campionatului National de juniori A1 Under 19 , dupa ce a trecut la faza interjudeteana de reprezentanta judetului Tulcea, AS Soimii Topolog. Echipa din Albesti a inregistrat…

- Luptatorii de la Kempo Navodari au participat, cu rezultate frumoase, la Campionatul National de Kempo K1, la care au obtinut 20 de medalii 12 de aur, patru de argint si patru de bronz . "Dupa o pauza mare la aceasta proba, am reusit sa castigam multe medalii. Kempo Navodari a participat cu 15 sportivi,…

- SSC Farul Constanta si-a asigurat prezenta si in viitoarea editie a Ligii a II-a la fotbal, dupa ce a castigat, cu scorul de 2-0 (0-0), meciul cu Dacia Unirea Braila, sustinut sambata, in deplasare, in cadrul etapei a 37-a. Golurile formatiei antrenate de Petre Grigoras au fost marcate de Moise (min.…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta sustine sambata, 25 mai, meciul din etapa a 37 a penultima a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare ultima clasata, Dacia Unirea Braila, echipa deja retrogradata.Meciul incepe la ora 11.00, iar oaspetii vizeaza victoria, care le ar aduce salvarea si matematica de la…

- In etapa a 32 a a Ligii a 2 a, SSC Farul Constanta locul 14, cu 36 de puncte va evolua in deplasare cu FC Arges locul 6, cu 56 de puncte .Meciul a fost programat in prima zi de Paste, duminica, de la ora 11.00, fiind singura partida care se joaca in acea zi.Asta e situatia. Suntem insa profesionisti…

- Mijlocasul Georgian Paun este irezistibil Sambata, SSC Farul Constanta a castigat al treilea meci din 2019 cu golul sau, trecand cu 2 1 pe teren propriu de Aerostar Bacau. Aruncat in lupta din minutul 46, Paun a fost din nou arma secreta a "marinarilorldquo; si a marcat golul victoriei, in ultimele…